Idee per Viaggiare e il suo “esclusivo” Iru Veli alle Maldive

Le Maldive si confermano meta di punta per Idee per Viaggiare e vanno verso una sempre maggiore attenzione al prodotto: «L’offerta di resort nella destinazione continua a crescere in maniera significativa ma per noi è importante mantenere la nostra visione – racconta Luisa Quaglieri, product manager Maldive e Sri Lanka – Abbiamo dei capisaldi come la naturalezza dell’isola l’alto livello di servizio e le partnership strategiche che ci danno garanzia anche nei confronti del trade. Per questo puntiamo ad una sempre maggiore selezione e concentrazione».

Rientra in questa strategia il Sun Siyam Iru Veli, esclusiva dell’operatore sul mercato italiano, operazione che compie un anno e per l’occasione Idee per Viaggiare e Sun Siyam Group hanno coinvolto una selezione di agenti di viaggi in una serata dedicata.

«Scaturisce da un rapporto di collaborazione decennale con il gruppo maldiviano – sottolinea ancora la manager – Per noi era importante trovare un posto dove sentirci a casa. Siamo soddisfatti di questo primo anno e l’esclusiva viene rinnovata fino al 2026».

La struttura, 5 stelle sull’atollo di Dhaalu, a circa 40 minuti di idrovolante dall’aeroporto di Malè ma raggiungibile anche con volo domestico, ha una serie di caratteristiche che rispondono alle richieste della clientela italiana: «Si tratta di un’isola completa, ideale per i viaggiatori nostrani che prediligono isole di media grandezza, è adatta a varie tipologie di ospiti, offrendo sia un punto di house reef che la laguna, è presente un nostro assistente residente».

«Le camere sono 125, sia overwater che sulla spiaggia, ville e residence, con piscina privata e bagno alla maldiviana. La proposta di ristorazione è varia con 5 ristoranti, così come le attività disponibili, dal diving centre certificato alla cena romantica sull’isola deserta, ai trattamenti della Ocean Spa. Gli ospiti possono scegliere il piano All inclusive Premium e il resort è ideale anche per le famiglie, sia per la disponibilità di camere di varie tipologie e sistemazioni, sia per la presenza, come in tutti i resort Sun Siyam, del Kids Club. E fino a 2 bambini di 12 anni non compiuti soggiornano gratuitamente in camera con i genitori. Il resort ha una connotazione lifestyle e lo consigliamo per un cliente di alto livello ma frizzante e dinamico».

NUOVA DOMANDA E DESTAGIONALIZZAZIONE

Sun Siyam Iru Veli è uno dei cinque resort in portfolio nella destinazione dell’Oceano Indiano di Sun Siyam Group, «Siamo una società maldiviana al cento per cento, lo è anche tutto lo staff compresi i direttori generali – afferma Patrizia Di Patrizio, rappresentante in Italia del gruppo – Tutti i nostri hotel si trovano su isole naturali e contano su una clientela internazionale, dai tedeschi agli inglesi al mercato cinese che si è riaperto da un paio d’anni, e molto variegata. Oltre alle coppie e agli honeymooner, infatti, registriamo forti presenze di senior e anche di famiglie, con bambini o teenager, segmento che sta crescendo molto, specie in estate. Abbiamo dunque destagionalizzato tanto il turismo alle Maldive. In tutte le nostre strutture i bambini soggiornano gratuitamente fino ai 12 o fino ai 15 anni e in ogni resort è presente il Kids Club».

Così come ha creato una nuova domanda di vacanza alle Maldive, quella sportiva e “adrenalinica”, il Siyam World, 5 stelle disponibile in Wow All Inclusive, sull’atollo di Noonu. Si tratta di un’isola grande, 4 km di costa tutti percorribili e 472 ville suddivise in 10 categorie, ideale per famiglie e coppie che prediligono tanti servizi e divertimento, per gruppi leisure e incentive, ma dove al tempo stesso la dislocazione dei vari ambienti permette a ciascuno di trovare la propria dimensione di vacanza, come per esempio nelle 24 residenze esclusive con plus come il maggiordomo h24. Il resort offre, tra le altre cose, un parco di gonfiabili sull’acqua per adulti e bambini dai 6 anni, il più grande Kids Club delle Maldive, 12 ristoranti, un ranch, una world sport arena e 4 piscine, di cui una per soli adulti.

Gli altri resort alle Maldive del gruppo sono Sun Siyam Olhuveli Beach and spa sull’Atollo di Malè Sud, 4 stelle superior e 5 stelle su tre isolotti di cui uno adults only; Sun Siyam Vilu Reef, 5 stelle entry level, boutique resort ristrutturato nel 2015, e Sun Siyam Iru Fushi, 5 stelle sull’atollo di Noonu. A questi si aggiunge il 5 stelle Sun Siyam Pasikudan in Sri Lanka, boutique hotel con 34 ville ristrutturato e combinabile con tour dell’isola e anche con le Maldive.