Idee per Viaggiare, roadshow per le adv in 30 tappe

Idee per Viaggiare inaugura il 2024 schedulando oltre 30 appuntamenti in tutta Italia per incontrare 750 agenti di viaggi entro la fine di marzo.

«Abbiamo avviato questa attività per creare dei momenti di formazione “a casa” degli adv – sottolinea Paola Schiavone, marketing manager di Idee per Viaggiare – L’obiettivo è sviluppare una roadmap per raggiungere città in tutta la Penisola. Dello staff saranno coinvolti colleghi di diversi settori, oltre ai commerciali di riferimento per le aree, con un impegno importante dell’azienda sia da un punto di vista organizzativo sia economico».

I format degli incontri varieranno, pur prediligendo l’abbinamento di momenti di formazione e convivialità per favorire i rapporti di networking. Idee per Viaggiare ha scelto di coinvolgere alcuni partner con i quali collabora da tempo: dagli enti del turismo ai gruppi alberghieri, passando dallo strategico supporto di compagnie aeree. L’obiettivo è quello di proporre temi di formazione e approfondimento su destinazioni che, per quanto appaiano distanti anche geograficamente, si possono combinare e integrare creando – spiega ancora Schiavone – «una cornice ideale in cui esplorare le alternative del nostro prodotto Ideemix, che miscela mete talvolta lontane e itinerari all’insegna dell’experience, nel contesto dello stesso viaggio. Alcuni matching sono nati da richieste della clientela, sempre più alla ricerca di viaggi multi-meta, altri sono frutto della continua ricerca dei product manager per offrire un’esperienza sempre nuova, abbinando al relax balneare la scoperta dei luoghi, in una fusione di cultura e mare, natura e cultura, shopping e attività outdoor».