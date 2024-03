Identità digitale, scatto in avanti nel trasporto aereo con Sita e Indicio

Colpo d’acceleratore di Sita, il principale player nell’It del trasporto aereo, che nei giorni scorsi ha rafforzato la sua partnership in Indicio, società leader nel mercato globale della tecnologia applicata per l’identità decentralizzata, che sta guidando l’evoluzione in tutto il mondo attraverso strumentazioni ad hoc per un’identità digitale.

Quello di Sita rappresenta un investimento strategico rivolto all’implementazione del programma relativo all’identità digitale nel trasporto aereo e nel settore dei viaggi in generale.

Per Jeremy Springall, senior vice president borders Sita, intervistato dal trade magazine Traveldailynews, «l’identità digitale è il più significativo passaggio del cambiamento in atto nel trasporto aereo da oltre un decennio. Con l’utilizzo delle identità digitali possiamo ripensare radicalmente alla procedura legata ale modalità del viaggio aereo dei passeggeri per renderla più semplice, veloce e connessa con l’ecosistema del viaggio. Semplificherà il processo di identificazione in ogni fase e aprirà opportunità al settore del trasporto aereo per sfruttare appieno i vantaggi dei viaggi senza soluzione di continuità e dell’economia digitale. Il nostro investimento in Indicio rafforza la nostra partnership nel guidare il mercato di riferimento con questa tecnologia».

Lo sviluppo di identità digitali consente infatti ai passeggeri di creare in modo sicuro una versione digitale del proprio passaporto fisico denominata Digital Travel Credential (Dtc) in linea con gli standard dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (Icao). Il Dtc viene archiviato come credenziale verificabile nel cosiddetto “portafoglio mobile” del passeggero insieme all’Id digitale della compagnia aerea.

Utilizzando le tecnologie applicate, Sita e Indicio hanno già consentito di aggiungere documenti di viaggio come visti, carte d’imbarco e account frequent flyer all’identità digitale di un passeggero. Ciò significa che i viaggiatori potranno mantenere il controllo dei propri dati personali condividendo solo i dati passeggeri richiesti prima del viaggio, rendendo così possibile attraversare il confine prima del volo. Questa rete di fiducia unica consentirà presto processi digitali senza soluzione di continuità utilizzando identità e dati verificati per trasformare digitalmente i controlli di identità e il controllo delle frontiere, creando viaggi senza soluzione di continuità attraverso l’aviazione commerciale, i viaggi marittimi e terrestri, i trasporti, gli eventi e l’ospitalità.