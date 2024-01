Il 2024 di Boscolo tra new entry e prenotazioni anticipate

Il 2024 per Boscolo Tours è iniziato con slancio ed entusiasmo, dovuti alla forte richiesta su tutte le destinazioni, in primis sul Giappone, new entry per l’operatore. «Stiamo girando su un advance booking di 120 giorni medi», commenta il country sales director Salvatore Sicuso, a Milano con la sua squadra per raccontare i nuovi itinerari raccolti nei 17 nuovi cataloghi monografici in arrivo nelle agenzie di viaggi, a cui si aggiunge un Manuale per agenti di viaggi con dettagli tecnici.

Questo inizio d’anno testimonia la visione audace e la determinazione di Boscolo, che conferma e consolida la sua posizione tra i tour operator leader in Europa per i viaggi di gruppo accompagnati.

La dedizione all’eccellenza, l’assistenza continua al cliente, l’attenzione alla sua soddisfazione, la cura maniacale del dettaglio e la conoscenza approfondita di ogni destinazione consente a Boscolo di offrire viaggi di alti standard qualitativi ed esperienze indimenticabili che conquistano l’entusiasmo di nuovi clienti e dei repeater, quest’ultimi importante componente della clientela. «La nostra è una squadra di specialisti – aggiunge il country sales director manager – Tutti i viaggi Boscolo vengono testati in prima persona dai nostri destination manager, esperti del settore e viaggiatori appassionati che conoscono profondamente ogni angolo del mondo, percorsi originali e selezionati con cura per far vivere al cliente un’esperienza autentica». Oltre al lavoro dei destination manager, Boscolo si avvale anche di 3.500 agenzie di viaggi che contribuiscono a generare una fetta importante del fatturato.

L’ANNO DEL GIAPPONE (E NON SOLO)

Grande novità del 2024 è il Giappone, presentato alla fine dello scorso anno, con due itinerari: il classico della durata di 9 giorni, e il Gran tour del Giappone, viaggio di 12 giorni. «Il Giappone è molto richiesto e sta andando molto bene soprattutto il tour lungo – afferma la destination manager Valeria Pirodda, che, nuova arrivata in Boscolo, ha lavorato per anni con l’Ente del Turismo giapponese in Italia – In entrambi gli itinerari coccoliamo il cliente accompagnandolo dall’inizio alla fine del viaggio. Quando si arriva in Giappone è uno shock per tutti: la presenza di una persona che accompagna sempre il cliente è un plus importante. Abbiamo inserito nel pacchetto esperienze autentiche che consentono di assaporare appieno la destinazione come la cerimonia del te, l’esperienza nel ryokan, per citarne alcune». In Giappone si vola con Ita Aiways da tutta Italia e con Etihad.

Completamente rinnovata anche la programmazione per l’India, a cui si aggiungono come nuove destinazioni come il Nepal e il Bhutan. Ben otto sono i nuovi tour proposti in queste nazioni: in India si comincia dal breve tour “Triangolo d’Oro” di 9 giorni, e si prosegue con “Delhi, Rajasthan e Varanasi” di 11 giorni e “India classica” di 12 giorni, tutti percorsi nelle regioni più frequentate del subcontinente. L’offerta è poi ampliata per toccare anche zone meno battute ma di altrettanto fascino, come nel tour “India del Sud: templi dravidici e Kerala”, negli affascinanti territori meridionali della nazione, e “Kashmir e Ladakh, sulle tracce del Buddha”, alla scoperta di due poco conosciute regioni del Nord.

«Comodità del viaggio, standard qualitativi molto alti, una scelta maniacale dell’ubicazione degli hotel, contraddistingue i viaggi in India – precisa il destination manager Domenico Cocozza – In linea con la filosofia Boscolo per i viaggi a lungo raggio, prevediamo un accompagnatore dall’Italia per i gruppi dalle 15 persone e, tutti gli itinerari includono l’early check in e check out. Per i gruppi inferiori alle 15 persone abbiamo tour leader locali esperti della destinazione e da noi formati che dormono negli stessi hotel dei clienti per un’assistenza a 360 gradi. Ogni nuovo prodotto, inoltre, è stato studiato per non avere mai tratte via terra superiori alle 5 ore di viaggio, per tratte maggiori sono previsti voli interni. In Rajasthan, abbiamo inserito una meta che sta scomparendo nei cataloghi italiani e cioè il pernottamento nello Shekhawati, una piccola regione dove alcuni mercanti hanno costruito il loro piccolo reame, fatto di splendide residenze, impreziosite da dipinti coloratissimi e da oggetti di valore inestimabile frutto dei commerci che seguivano la celebre Via della Seta».

Fa inoltre il suo debutto il nuovo tour “Vietnam insolito”, itinerario di 13 giorni in questa nazione ricca di culture e paesaggi spettacolari, attraverso i luoghi più noti e alcune chicche dal sapore “local” in un viaggio dalla forte impronta naturalistica.

In Cina, in arrivo quattro nuovi itinerari: da “Antica Cina e la terra dei panda” di 11 giorni, che include anche la tappa in un centro di allevamento di panda a Chengdu, a “Cina: sublime incanto” di 12 giorni, fino a “Cina: Celeste Impero” di 15 giorni, con l’aggiunta di tappe ad Hangzhou e Suzhou, e “Cina al meglio”, sempre di 15 giorni, con inclusa la visita di Hong Kong.

Una delle destinazioni di tendenza del 2024 è l’Uzbekistan che, quest’anno prevede una programmazione più ampia con l’itinerario “Uzbekistan, sulla Via della Seta” di otto giorni che prevede due voli settimanali da Milano e uno da Roma, e “Uzbekistan meraviglioso” di 9 giorni. «La domanda per questa destinazione quest’anno è molto importante – sottolinea la destination manager Vera Rodaro – in parte anche come risposta al calo della domanda in altre destinazioni del Medio Oriente. Per questo abbiamo voluto farci trovare preparati inserendo nuove date e nuove opzioni per la partenza».

BEST SELLER IN EUROPA

Tra i best seller si confermano due destinazioni importanti: la Spagna e il Portogallo, «a cui abbiamo dedicato due monografici e su cui continuiamo a registrare un forte interesse – precisa la destination manager Zuleica Ferrari – L’Andalusia è la regione della Spagna più visitata. Abbiamo tre tour dell’Andalusia: uno classico “Andalusia” di 8 giorni, il “Gran Tour dell’Andalusia”, il tour con più di 50 date già vendute, con 10 giorni di viaggio, e “Madrid e Andalusia” di 8 giorni».

La programmazione si allarga anche al nord con il “Cammino di Santiago” tour culturale non religioso che tocca alcune tappe del cammino ma seduti comodamente in pullman e l’itinerario “Galizia: suggestioni atlantiche” che permette di esplorare una delle regioni meno conosciute della Spagna. Il tour “Cuore della Spagna Medievale” è rivolto agli intenditori e a chi è già stato in Spagna e permette di scoprire luoghi come Madrid, Segovia, Avila, Salamanca, Caceres, Trujillo e Toledo. Interessante anche la proposta del Portogallo che prevede 6 itinerari con due tour dedicati alle isole “Madeira” e “I colori delle Azzorre”.

Tra i best seller in Europa spicca la Francia, dove Boscolo ha introdotto due nuovi tour “Borgogna, Alsazia e la strada dei vini” e “Dordogna e Perigord”, viaggio in un territorio poco noto del sud ovest della Francia, ricco di paesaggi suggestivi e villaggi medievali.

Due nuovi tour anche in Gran Bretagna, dove arriva il viaggio “Yorkshire”, focalizzato su questo territorio autentico e affascinante del Nord dell’Inghilterra, e il viaggio di 5 giorni “Londra, castelli e giardini del Kent”, in cui alla scoperta della capitale britannica si affiancano delle escursioni giornaliere nella vicina e verde contea del Kent, ricca di raffinate residenze nobiliari.

Importanti novità anche nelle aree del Nord Europa con 5 itinerari in più che coprono le diverse stagionalità dell’Islanda in risposta a una richiesta sempre crescente per questa destinazione. Come il “Gran Tour d’Islanda”, itinerario estivo di 10 giorni che amplia le proposte più brevi presenti a catalogo,“Meraviglie d’Islanda e aurora boreale”, tour comprendente alcune date a settembre per aggiungere al classico itinerario estivo la possibilità di ammirare le imperdibili luci del Nord nel primo periodo utile. Per la Scandinavia la novità è il “Gran Tour della Norvegia”, tour di 14 giorni che tocca tutte le principali tappe della nazione dei fiordi, da Oslo alle Isole Lofoten, fino a Capo Nord.

Completa le novità per il 2024 legate ai viaggi in Europa il nuovo tour in Turchia “Istanbul, Efeso e mare”, itinerario che include un soggiorno mare di 3 giorni nella località di Bodrum, oltre alle visite di Istanbul e delle località più importanti sulla Costa Egea dal punto di vista storico e archeologico, tra tutte Efeso.

DALLA TUNISIA AL MAROCCO

Nell’area del Nord Africa e del Medio Oriente la novità più importante è l’introduzione di un itinerario in Tunisia, dal titolo “Tunisia archeologica e deserto”, viaggio di 10 giorni attraverso il ricco patrimonio culturale e storico della nazione nordafricana, che include anche soste di relax in alcune delle sue rinomate località marittime. Altra new entry è “Marocco: colori e spezie”, tour di 10 giorni che include le Città Imperiali, le località del Nord e una tappa finale ad Essaouira, con incluso un volo domestico tra le città di Fès e Marrakech per velocizzare la logistica e garantire la comodità nel viaggio. Anche la gamma di proposte per gli Emirati Arabi ha subito un ampliamento, con due nuovi tour che ampliano la possibilità di scoprire questa nazione mediorientale andando oltre i confini della gettonatissima Dubai. Si parte dal nuovo itinerario “Dubai, Abu Dhabi e deserto”, che aggiunge la possibilità di trascorrere una notte in un tradizionale campo tendato, e si prosegue con il tour di 10 giorni “Alla scoperta degli Emirati Arabi”, che include anche alcune tappe aggiuntive meno conosciute e al di fuori dai percorsi più battuti.

E ANCORA PERÙ, ARGENTINA E USA

Novità per le Americhe è il Perù con l’itinerario “Perù per tutti”, che tocca le principali attrazioni della nazione andina in un percorso studiato per permettere un adattamento progressivo alle altitudini dei luoghi visitati, ed essere quindi di facile percorrenza per quasi tutte le tipologie di viaggiatore. «Per studiarlo è stato coinvolto persino un cardiologo del Gemelli», racconta il destination manager Domenico Cocozza.

L’Argentina è invece disponibile con il tour “Buenos Aires e Patagonia” mentre il tour “Meraviglie del Sudamerica” permette di scoprire il Brasile con la visita di Rio de Janeiro e delle Cascate Iguazù.

Infine, il nuovo tour “New York, Niagara e Toronto” porta dagli Stati Uniti a sconfinare anche in territorio canadese, in un tour di 8 giorni tra gli highlight nordamericani. «Abbiamo grandi aspettative per queste destinazioni, come per tutte le nuove mete a lungo raggio, in particolare puntiamo molto sul Perù, per cui l’itinerario che proponiamo ha le potenzialità per essere apprezzato da un ampio target di clientela», conclude Cocozza.

(In foto, da sinistra: Zuleica Ferrari, Vera Rodaro, Domenico Cocozza, Salvatore Sicuso, Valeria Pirodda)