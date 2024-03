Il ceo Michael Ungerer lascia Explora Journeys

Via dalla folla (e dal digitale): la top 10 dei luoghi “remoti” in Italia Il tempo è diventato un lusso e abbracciare la filosofia dello #slowliving e provare a vivere un’esistenza meno frenetica non è solo un trend globale TikTok, con oltre 1,4 miliardi di... The post Via dalla folla (e dal digitale): la top 10 dei luoghi “remoti” in Italia first appeared on ViaggiOff.

Friuli Venezia Giulia, città d’arte da scoprire con le passeggiate di primavera Passeggiate archeologiche nella luce del tramonto, tra scavi e reperti antichi o in notturna per scoprire le città d’arte oppure a “passeggio con gli autori” ripercorrendo le piazze e le... The post Friuli Venezia Giulia, città d’arte da scoprire con le passeggiate di primavera first appeared on ViaggiOff.

#InCammino in Germania per esplorare la bellezza selvaggia della Foresta Nera Un percorso soft trekking nel cuore della Foresta Nera e delle Alpi Sveve: la nostra rubrica #InCammino, in collaborazione con le guide Aigae, oggi ci porta oltreconfine, precisamente in Germania,... The post #InCammino in Germania per esplorare la bellezza selvaggia della Foresta Nera first appeared on ViaggiOff.