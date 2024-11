Il climate change entra nelle polizze di viaggio

Il climate change irrompe nel mondo delle assicurazioni di viaggio. «In passato le catastrofi naturali erano escluse dalle coperture, oggi è diverso», sottolinea Christian Garrone, responsabile intermediazione assicurativa del broker I4T. «Molte polizze – ci spiega – ora contemplano gli eventi climatici estremi, sia come motivazione di annullamento o interruzione del soggiorno, sia come causa di infortuni». Un altro aspetto interessante, aggiunge, «è il servizio di monitoraggio rischi climatici con app o altri strumenti che inviano all’assicurato notifiche e aggiornamenti continui su pericoli legati a eventi estremi imminenti a destinazione».

«Noi – informa – puntiamo su nuovi prodotti legati ai più frequenti elementi di rischio, come i trasporti. Già oggi, nel 30% dei casi, le polizze medico/bagaglio e annullamento sono abbinate a coperture ancillari come I4Flight, valida in caso di cancellazione di qualunque mezzo di trasporto prenotato, a prescindere dal motivo della cancellazione. Mentre I4Connection interviene contro la perdita di connessioni aeree».

MARGINI DI MIGLIORAMENTO

Sulla stessa linea Webins. «Il tema del cambiamento climatico è una frontiera ancora poco esplorata, ma assai rilevante», esordisce Mihaela Pascaru, head of operations del portale B2B. La manager entra poi nel dettaglio: «La formula All Risk per la garanzia annullamento, che include patologie croniche o preesistenti, è già un punto di forza. Aggiungere poi coperture parametriche per eventi specifici, come i ritardi dovuti a eventi atmosferici, va incontro a un bisogno crescente. Questo approccio, non solo risolve problemi pratici come penali o costi extra, ma mitiga anche lo stress, migliorando l’esperienza del viaggiatore».

Ma il climate change è tema ostico come spiega il direttore commerciale di Ami Assistance, Massimo Borelli: «Le sempre più frequenti perturbazioni stanno generando nuove esigenze tra i viaggiatori, sia relative agli spostamenti che al godimento della vacanza. Abbiamo valutato una copertura che intervenga in caso di pioggia, ma gli importi della polizza sono ancora troppo rilevanti». Ci sono dunque ancora margini di miglioramento, magari «provando a sfruttare anche in questo campo l’intelligenza artificiale. Nel frattempo, già per la prossima stagione, stiamo lavorando su una nuova copertura per i ritardi dei voli che garantisca un indennizzo certo e rapido».