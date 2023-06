Il Gruppo B&B apre in Portogallo il suo 700° hotel

Dopo l’apertura di 97 strutture nel 2022, B&B Hotels continua la sua crescita esponenziale nei 16 Paesi in cui è presente e annuncia l’inaugurazione della sua 700ª struttura in Portogallo, a Guimarães, dichiarando come nuovo obiettivo il raggiungimento di 3000 hotel entro il 2030.

Il 2023 segna l’ingresso in nuovi mercati internazionali: il Regno Unito, la Danimarca e gli Stati Uniti. In particolare, la mossa strategica sugli Usa ha rappresentato un rilevante punto di svolta per il Gruppo: B&b intende aprire 400 strutture negli States entro i prossimi 10 anni, partendo dalla Florida per poi raggiungere altri Stati.

«Siamo molto orgogliosi di questo importante traguardo – afferma Liliana Comitini, presidente e amministratore delegato di B&b Hotels Italia, Ungheria e Slovenia – A soli quattro anni dall’inaugurazione della 500ª struttura, a Palermo, il Gruppo ha dato un’importante accelerata al suo piano di espansione raggiungendo così nuovi mercati e target».

Il B&b Guimarães dispone di 95 camere tra singole e matrimoniali e si trova a soli 20 minuti dal centro città. La struttura incarna appieno lo spirito di B&b Hotels: rendere il turismo sostenibile accessibile a tutti e ridurre l’impatto ambientale. L’hotel, infatti, è costruito con una composizione ibrida di legno e calcestruzzo che permette di ridurre del 60% l’impronta di carbonio. Il suo processo produttivo basato su tecnologie Cree è composto da elementi prefabbricati in maniera standardizzata (pannelli sul tetto, facciate, pilastri) per ridurre le emissioni di carbonio, gli sprechi, il rumore, la polvere e, al contempo, risparmiare tempo e risorse.