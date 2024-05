Il Gruppo Una si allea con Elty-Unipolol: assistenza sanitaria per i clienti degli hotel

Elty, azienda italiana healthtech parte di Unipol, e Gruppo Una, catena alberghiera italiana, insieme per una partnership che permetterà a ogni ospite delle strutture selezionate dei brand UnaHotels e Unaway di usufruire di un servizio medico con consulenze via chat e video illimitate, direttamente dalla propria stanza d’albergo. Una comodità in più per coloro che desiderano godersi una vacanza senza pensieri, sapendo di poter contare su un’assistenza sanitaria professionale in qualsiasi momento.

Andrea Orani, ceo & co-founder di Elty di DaVinci Salute, afferma: «È un onore collaborare con una catena di hotel di prestigio come Gruppo Una. La nostra missione è rendere la salute accessibile a tutti, ovunque si trovino. Questa partnership ci consente di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire servizi di qualità anche a chi si trova in viaggio, di piacere o per lavoro».

Il servizio medico online offerto da Elty permette, durante il soggiorno in hotel, di usufruire di un team di medici altamente qualificati, sette giorni su sette, dalle 8:00 alle 22:00. Gli ospiti UnaHhotels e Unaway potranno beneficiare del servizio, nei primi tre mesi completamente gratuito, dopo aver attivato la promozione e scaricato l’app Elty (ex DaVinci) disponibile su Google Play e App Store.

Terminati i primi tre mesi gratuiti, il costo del servizio per l’utente sarà di 9,99 euro al mese. Le chat e le videochiamate consentono di ottenere consulenze mediche rapide e accessibili per tematiche informative e di bassa complessità. Naturalmente, le consulenze mediche digitali non intendono sostituire le visite ambulatoriali tradizionali, a cui i pazienti verranno indirizzati in caso di patologie più gravi.

Giorgio Marchegiani, amministratore delegato di Gruppo Una, aggiunge: «Siamo felici di collaborare con Elty per offrire ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio senza precedenti. Attraverso questo nuovo servizio, infatti, potranno dedicarsi solo al piacere della propria vacanza o concentrarsi pienamente sugli impegni di lavoro fuori sede, liberandosi dalle preoccupazioni che suscitano i piccoli imprevisti di salute e sapendo di poterli affrontare con serenità: questo è ciò che desideriamo per i nostri ospiti. La collaborazione con Elty rappresenta una nuova opportunità che ci permette di offrire un’ospitalità sempre più elevata in termini di qualità, innovazione e servizio».