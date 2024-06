Il Mitur sui 39 milioni: “Liquidazioni da metà luglio”

I pagamenti relativi al contributo statale da 39 milioni, appartenenti all’epoca di aiuti Covid e stanziati con il decreto Sostegni Ter, riprenderanno da metà luglio. La conferma arriva dal ministero del Turismo, dopo le rassicurazioni di Gianluca Caramanna, consigliere del ministro del Turismo italiano Daniela Santanchè e deputato della X Commissione parlamentare Attività Produttive e Turismo, alle agenzie di viaggi e ai tour operator presenti alla convention di Maavi in Puglia, a Peschici.

Su un totale di 3.849 operatori economici ammessi al cosiddetto “contributo teorico”, è stata liquidata la prima tranche (il 50%) in favore di 3.793 istanti, per un importo complessivo di 17.620.508,30 euro a seguito delle verifiche ex lege sulla regolarità contributiva e fiscale. Sugli ulteriori 56 istanti sono tutt’ora in corso di completamento le verifiche propedeutiche alla liquidazione previste ex lege.

Entro il termine del mese di luglio sarà completata la liquidazione dei contributi in favore dei 1.128 soggetti per cui sono stati completati gli approfondimenti istruttori e per cui non si ravvisa la necessità di ulteriori integrazioni documentali. Tale saldo sarà erogato su calcolo di un nuovo contributo teorico stabilito con un decreto ad hoc e che tiene conto delle verifiche in corso rispetto all’obbligo di protezione in caso d’insolvenza o fallimento, tra i requisiti determinanti nella richiesta del fondo.

Tra chi deve ancora ricevere il contributo integrale ci sono anche i big player, in regime ex 107.2b, e per cui i fondi sono stati sbloccati lo scorso febbraio.