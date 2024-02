Il network Mister Holiday entra in Mrh Group (Volonline)

C’è Volonline alla base della riorganizzazione di Mister Holiday. Il network entra in Mrh Group Srl, neonata società che fa capo al Gruppo di Luigi Deli e che, oltre a inglobare la rete di oltre 80 agenzie di viaggi, amplia il portafoglio con nuove business unit.

L’evoluzione è stata annunciata durante la convention del network a bordo di Costa Smeralda, nei giorni del Festival di Sanremo.

Amministratore di Mrh Group è Davide Rosi, che affianca Laura Sandrini e Fabio Bignotti. È lui a commentare l’operazione come segue: «La dimensione di Mister Holiday necessitava di una spinta e di una presenza capillare in tutti i canali di distribuzione per raggiungere il consumatore finale. Il progetto è stato strutturato secondo alcune linee di business che vedono in primo piano una crescita della rete di agenzie fisiche in franchising e dei consulenti di viaggi, lo sviluppo di partnership commerciali, il presidio di ecommerce e social attraverso una divisione focalizzata sugli strumenti di nuova generazione e la formazione continua».

Sotto il cappello Mhr le seguenti business unit: le agenzie in tradizionali Mister Holiday, appunto; Yodi – Your Destination Identity, rete di consulenti di viaggi senza adv fisica; Travel Life, divisione creata per presidiare il digital e adattarsi a nuovi modelli tecnologici e distributivi, Puoy e Uniqueborn, per lo sviluppo di viaggi di gruppo con esperti accompagnatori e viaggi per social traveller.

«Tutte le business unit – anticipa Rosi – hanno importanti obiettivi di crescita da qui ai prossimi 5 anni. Nel breve-medio periodo contiamo di raggiungere le 200 agenzie di viaggi fisiche e aumentare considerevolmente il numero dei consulenti di viaggi. Stiamo implementando diversi strumenti di marketing territoriale e tecnologici per sostenere sempre di più i punti vendita e i consulenti, rendendoli sempre più competitivi e preparati di fronte a un mercato e un cliente in continuo cambiamento».

Prevista anche l’istituzione di una Academy con corsi di formazione continua e una rete di promotori sul territorio, che lavoreranno a stretto contatto con le agenzie promuovendo anche nuovi ingressi nel network.

Davide Rosi ha alle spalle un’esperienza plurisettoriale, iniziata presso la società di consulenza Roland Berger. È poi passato a Holding Italiana Turismo e Bcd Travel Italia. «Con la sua grande esperienza e la sua ampia visione del mercato, farà la differenza per il nostro nuovo modello di distribuzione multicanale, con opportunità di crescita, sia per i punti vendita, sia per i consulenti di viaggio», afferma Luigi Deli, founder & ceo del Gruppo Volonline.