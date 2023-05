Immergiamoci nella magia dell’Algeria di Mistral

Molti di noi non sanno che il Paese più grande dell’Africa si trova a brevissima distanza dall’Europa; un luogo semplicemente imperdibile, dove natura, varietà di paesaggi ed eccezionali testimonianze storico culturali si incontrano.

Stiamo parlando dell’Algeria, Paese magico, che al nord è caratterizzato da una catena di montagne innevate e da una costa che ospita città suggestive come Algeri la bianca capitale, divisa tra la grandeur dell’architettura francese e la casbah quasi bohemien. E come non ricordare gli straordinari e inaspettati siti archeologici di origine romana ancora poco noti al grande pubblico: Djemila con edifici molto ben conservati incastonati in uno splendido scenario tra le montagne e Timgad, forse il più bel sito dell’Algeria romana, fondata come città ideale dall’imperatore Traiano e dominata dell’imponente arco a lui dedicato. E poi naturalmente non si può dimenticare il cuore pulsante del Paese, il deserto, che sa assumere mille sfumature differenti a seconda delle differenti zone: dalle pietre dell’Atlante Sahariano, alle dune sabbiose, man mano che ci si avvicina verso la parte centrale e ancora le mirabili oasi di Ghardaia e l’oasi rossa di Timimoun. Come resistere?

