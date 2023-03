In Arabia Saudita con i viaggi evento Rendez-vous di Kel 12

Kel 12 conferma il suo focus sull’Arabia Saudita. La partnership con Saudi Tourism Authority ha portato grandi successi, a coronamento di un anno di intenso lavoro, di progetti e di workshop che hanno interessato le principali città italiane.

Su tutti, la realizzazione dei viaggi evento Rendez-vous firmati Kel 12. Accompagnatori esperti hanno guidato diversi gruppi in Arabia Saudita – con itinerari di durata variabile tra gli 8 e i 13 giorni – che lo scorso 7 marzo, si sono incontrati nell’oasi di Alula dove si è tenuto il concerto del pianista e compositore di fama internazionale, Alessandro Martire.

Massimo Grossi, presidente Kel 12, e Gianluca Rubino, amministratore delegato, hanno raggiunto e accolto i partecipanti per questo evento esclusivo, che ha coinvolto il top management di Kel 12 e 10 agenti di viaggi, ospiti di un fam trip organizzato in collaborazione con Saudi Tourism Authority e Qatar Airways, a compimento di un percorso formativo dedicato alle agenzie partner.

Gli agenti presenti, dopo una sosta a Doha, hanno visitato i principali punti d’interesse del Paese. Da Riyadh, la moderna capitale saudita, hanno raggiunto i territori del nord-ovest, attraverso la Disah Valley fino all’oasi di Alula per poi proseguire alla volta di Medina, seconda città santa dell’Islam, godendo della possibilità di visitare questa meta ancora poco conosciuta, in quanto aperta al turismo da meno di un anno. Infine, la visita di Jeddah con i suoi palazzi storici di corallo.

«Abbiamo invitato le nostre agenzie partner al fam trip in Arabia Saudita a completamento del percorso di formazione dedicato alle agenzie fidelizzate – spiega Daniela di Berardino, trade manager Kel 12 – I colleghi agenti sono rimasti affascinati da questo Paese dall’indiscutibile potenziale turistico e dalla capacità che ha avuto Kel 12 nel riuscire a creare diversi itinerari per comprendere al meglio questo Paese dai mille volti».

«Possiamo vantare ben otto itinerari dedicati alla destinazione – sottolinea Sonia Di Gregorio, head of sales –Abbiamo costruito una relazione molto stretta con Saudi Tourism Authority che ha portato alla realizzazione di attività di formazione e di marketing, online e offline, rivolte sia alle agenzie che ai viaggiatori. Il Rendez-vous è una tappa importante di un percorso che crediamo sia solo l’inizio di un lungo viaggio insieme ai nostri partner».