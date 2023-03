In Arabia Saudita tre hotel Marriott sulla smart island Sindalah

Marriott International ha siglato un accordo con la smart city Neom per l’apertura di tre proprietà sull’isola di Sindalah, situata nel Mar Rosso al largo della costa nord-occidentale dell’Arabia Saudita.

L’accordo multi-deal include la prima proprietà Autograph Collection Hotels dell’Arabia Saudita e due strutture del brand The Luxury Collection.

«Neom è una delle smart city più attesa al mondo e non vediamo l’ora di lavorare con il suo team per la realizzazione di queste tre straordinarie proprietà – commenta Jerome Briet, chief development officer, Europe, Middle East & Africa, Marriott International – Le strutture Luxury Collection e Autograph Collection Hotels saranno progettate per esprimere tutta la loro unicità che trarrà ispirazione dall’incantevole paesaggio naturale circostante. Prevediamo ulteriori opportunità di crescita per il nostro brand portfolio sia su Neom che in Arabia Saudita».

Sindalah è la prima di un gruppo di isole che saranno costruite a Neom ed è destinata a diventare una delle mete più suggestive del Mar Rosso.

Con strutture presenti nelle destinazioni più suggestive del mondo, le due nuove proprietà del brand The Luxury Collection a Sindalah saranno caratterizzate da una forte identità di appartenenza al territorio e offriranno esperienze uniche ai propri ospiti. Il resort sulla spiaggia, la cui apertura è prevista per il 2024, vanterà 70 stanze di diversa tipologia: dalle luxury room e le suite fino alle ville, da una fino a quattro camere da letto, con piscina privata. La seconda struttura, che debutterà sempre nel 2024, invece, ospiterà 115 suite di lusso, da una fino a tre camere da letto, e sarà situata nel cuore del quartiere commerciale e sul marina di Sindalah. In entrambe le destinazioni firmate The Luxury Collection, inoltre, non mancheranno un’ampia scelta di esperienze culinarie e di spazi dedicati al tempo libero.

Autograph Collection Hotels nasce da una visione: un’anima e una storia che celebrano l’individualità e l’originalità. La prima proprietà sotto l’egida del brand a Sindalah, la cui apertura è prevista per il 2024, sarà da caratterizzata a 66 camere e suite, tra cui ville con una o due camere da letto, numerosi ristoranti, un miniclub e una spa.

Sindalah sarà la prima destinazione di Neom ad accogliere i turisti a partire dall’inizio del 2024 e si prevede che queste tre strutture saranno le prime ad aprire sull’isola.