In Australia il 24º Wttc Global Summit: ospite l’ambientalista Irwin

Sarà l’ambientalista Robert Irwin uno dei relatori di punta al 24º Global Summit del Wttc – World Travel & Tourism Council, che si terrà in Australia, a Perth, dall’8 al 10 ottobre prossimi.

Appassionato di fauna selvatica, presentatore televisivo, produttore, autore e fotografo, Irwin è noto per la sua difesa del mondo naturale e per i suoi sforzi nella conservazione dei patrimoni naturali. Figlio del leggendario Steve Irwin, Robert ha iniziato a viaggiare lottando per la conservazione della natura da giovanissimo e, ora che ha viaggiato in tutto il mondo, vuole lanciare il suo messaggio positivo all’insegna del possibile cambiamento nei viaggi consapevoli e responsabili.

Le sue pluripremiate apparizioni televisive lo hanno reso una figura chiave negli sforzi di conservazione e il suo lavoro continua a portare l’attenzione sulla bellezza e la fragilità degli ecosistemi del pianeta. In tal senso l’Australia occidentale, con il suo forte impegno nella crescita sostenibile dell’economia dei visitatori e nella conservazione della cultura e dell’ambiente, offre un contesto ideale per il vertice globale del 2024.

Il tema di quest’anno dell’evento Wttc, “Ancient Land: New Perspectives”, sottolinea il ricco patrimonio culturale e la storia naturale dell’Australia occidentale, concentrandosi anche sull’innovazione e sulla crescita sostenibile.

Tematiche di stretta attualità per il Global Summit annuale che è ormai diventato uno degli eventi più significativi nel calendario internazionale del settore, che riunisce leader del settore e rappresentanti-chiave del governo per allineare gli sforzi per un futuro più sicuro, più resiliente, inclusivo e sostenibile.

E a proposito di questa prestigiosa partecipazione, Julia Simpson, presidente e ceo del Wttc, ha commentato: «Siamo lieti di avere Robert Irwin al nostro prossimo vertice globale. Il suo lavoro nella conservazione e la sua capacità di promuovere un cambiamento positivo sono in sintonia con la nostra missione. L’Australia occidentale, regione con straordinarie bellezze naturali, è da tempo icona di sostenibilità. Ospitare il Global Summit a Perth ci permette di approfondire nuove idee per il futuro del turismo, onorando le tradizioni e le antiche radici della terra. È un’opportunità per colmare il divario tra passato e presente, costruendo un futuro sostenibile per tutti».

Da parte sua, il vice premier e ministro del turismo del Western Australia, Rita Saffioti, ha aggiunto: «Robert Irwin è un nome australiano familiare, quindi siamo molto entusiasti di averlo coinvolto per questo prestigioso evento. La passione di Robert per la fauna selvatica e la natura lo rendono sicuramente l’oratore ideale per questo evento».