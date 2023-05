In Egitto con l’app per le vacanze What’s Going On

Un Mar Rosso come mai prima d’ora: di qualità, in resort con una scelta di ristorazione e di attività molto ampie, in “punti mare” di Sharm el Sheikh e Marsa Alam strepitosi, con Spa e spiagge attrezzate con gusto, l’attenzione ai ragazzi e ai bambini in spazi adeguati, senza dimenticare i voli diretti da Milano e da Bergamo in partenza il sabato e la domenica né l’innegabile competitività nel prezzo. Su tutto la “stylosophy” di Going Resort (Gr). Vale a dire uno stile di vacanza ideale per chi cerca un equilibrio tra il corpo e la mente, un “balance” tra una eccellente food experience e la proposta di attività ricreative dedicate a rigenerarci nel segno della mindfulness. È così che il tour operator di Msc Crociere ha immaginato le vacanze estive 2023, con un tocco digital. Infatti, attraverso l’app “What’s Going On”, i viaggiatori scelgono come rendere speciale la loro giornata di relax e divertimento tra occasioni per celebrare un anniversario e un dj set al tramonto sulla sabbia.

Il Mar Rosso è solo a 5 stelle

Le strutture della programmazione di quest’anno sono il Diamond Beach Resort a Sharm, della catena Sunrise Resorts & Cruises, e il Radisson Blu El Quseir (l’aeroporto di arrivo è quello di Marsa Alam), entrambi con spiaggia di sabbia nonché ristorazione di pregio e sauna o bagno turco più trattamenti ayurvedici e di benessere. Con la piacevole novità del dine around, formula che prevede la possibilità di scegliere due ristoranti diversi nell’arco del soggiorno, in alternativa a quello principale e come parte del pacchetto “tutto compreso”. I team Going Friends a Sharm e a Marsa esaudiranno ogni desiderio dei clienti con creatività e un pizzico di innovazione, all’interno di un programma decisamente “stiloso”: musica dal vivo e meditazione yoga, snorkeling accompagnato e una escursione gratuita il secondo giorno di arrivo, per far entrare gli ospiti nel mood delle località e iniziare a scandire il ritmo di una vacanza indimenticabile.

