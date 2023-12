In Spagna l’89% delle agenzie di viaggi chiude l’anno in positivo

Consuntivo in positivo e prospettive all’insegna dell’ottimismo per le agenzie di viaggi spagnole monitorate in una interessante indagine a campione svolta dal trade magazine TravelAgents.es, che ha infatti rivelato come l’89% delle agenzie abbia messo il segno positivo sull’andamento delle vendite nella stagione 2023.

Ma la percezione dell’economia in Spagna non accompagna il bilancio positivo dell’anno, tanto è vero che per il 42% degli intervistati le prospettive economiche nel nostro Paese, pur nella media, presentano luci e ombre e il il 35% delle agenzie ritiene che la situazione sia difficile. Comunque, anche se il livello economico è basso, “le persone viaggiano lo stesso”.

Inoltre solo il 35% delle agenzie afferma che i prezzi dei prodotti hanno influenzato le loro vendite. Alcuni intervistati hanno sottolineato direttamente l’aumento dei prezzi del carburante. D’altro canto, l’instabilità geopolitica ha generato, soprattutto in quest’ultimo periodo, un impatto diretto sulle vendite per il 38% degli agenti.

Altre cause che hanno influenzato in un modo o nell’altro le vendite sono state la concorrenza diretta dei fornitori (13%), i disastri ambientali come il terremoto che ha colpito il Marocco (6%) o la salute (3%).

Ancora più rosee le prospettive, sempre secondo le adv, per la stagione 2024. Nello specifico, il 38% ritiene che il prossimo anno sarà buono e il 33% molto buono. Come sottolineano, il 2024 dovrebbe essere un anno migliore “perché si prevede che i conflitti verranno risolti”.

Mentre solo il 12% degli agenti è cauto riguardo al prossimo anno e non osa prevedere un anno migliore, ma neanche peggiore. “Bisogna essere ottimisti, ma anche realistici”. Allo stesso modo, il 10% degli intervistati preferisce non speculare sul 2024. Il 7% ritiene invece che sarà un anno peggiore del 2023.

Per quanto riguarda, infine, le novità che le agenzie lanceranno prossimamente, il 32% di esse lancerà nuove destinazioni. Secondo gli esperti si concentreranno soprattutto sul continente americano in quanto zona libera da conflitti. Gli altri consultati lanceranno nuovi format di viaggi organizzati (7%), investiranno in pubblicità e ammodernamento dei locali (5%), oppure nel rinnovamento del sito web (3%) e sconti sui loro prodotti (2%).