In Tunisia il primo Salone del Turismo del Sahara e delle Oasi

“Ibeji figli del tuono”: la ritualità africana in mostra a Milano La ritualità africana è in mostra a Milano attraverso l’esposizione di affascinanti piccole sculture raccontato anche in un libro: ecco “Ibeji figli del tuono”. Indissolubile per l’eternità è il legame... The post “Ibeji figli del tuono”: la ritualità africana in mostra a Milano first appeared on ViaggiOff.

Abu Dhabi diventa galleria a cielo aperto con la prima Biennale d’arte pubblica Abu Dhabi e Al Ain si trasformeranno per i prossimi mesi in vere e proprie gallerie d’arte a cielo aperto, per celebrare la creatività e la cultura della città. Experience... The post Abu Dhabi diventa galleria a cielo aperto con la prima Biennale d’arte pubblica first appeared on ViaggiOff.

Christmas Lights: le città italiane che si illuminano per le feste Mercatini, spettacoli e luci sfavillanti addobbano ormai da tempo le nostre città in occasione delle festività natalizie, anzi iniziano a farlo sempre prima nelle settimane precedenti. Ma quelle che potrebbero... The post Christmas Lights: le città italiane che si illuminano per le feste first appeared on ViaggiOff.