“Incasso senza pensieri”: svolta pagamenti in adv con Nexi e Fto

Sicurezza e processi più snelli per le agenzie di viaggi che scelgono il nuovo servizio dedicato all’intermediazione turistica di Nexi. Grazie alla convenzione con Fto, “Incasso senza pensieri” si lancia sul mercato per migliorare la customer experience degli operatori e quindi dei clienti finali, rendendo soprattutto il momento del pagamento di una vacanza o di una trasferta di lavoro più user friendly grazie all’opzione Pay by link plus di Xpay by Nexi.

«Generalmente le agenzie che vendono un servizio o un pacchetto ricevono l’acconto e il saldo con, eventualmente, ulteriori rate nel mezzo – spiega Gabriele Milani, direttore nazionale di Fto – Con Nexi abbiamo semplificato questa attività grazie a un processo automatizzato che calendarizza le scadenze dei clienti automatizzando i successivi momenti di incasso da parte degli agenti».

Molto spesso le adv sono costrette a inseguire i loro clienti nelle fasi di pagamento. Quella che ha messo a punto Nexi con Fto è una soluzione che vuole tutelare la sicurezza dei dati delle carte di pagamento e che vuole generare più incassi e anche meno dispute: «Noi memorizziamo tutto ciò che il cliente accorda con l’agenzia e gestiamo il rapporto con l’ausilio della nostra tecnologia – racconta Alfredo Passeri, parte del team ecommerce di Nexi – Cruciale, oltre al meccanismo di integrazione dei nostri servizi nei rispettivi gestionali, è il Pay by link plus che l’agente ricava da XPay e può mandare ai propri clienti al momento del pagamento, con possibilità di verifica, che sta contribuendo significativamente all’aumento dei tassi di vendita».

Sulla pagina “Incasso senza pensieri” – c’è sia la versione B2C che B2B per gli accordi tra operatori – il cliente deve accettare le condizioni specifiche della prenotazione: «Il contratto di term & condition viene formalmente accettato durante il processo di pagamento dai clienti attraverso l’esplicita accettazione di flag presenti in pagina. Questo viene registrato sui sistemi Nexi con copia inviata all’utente finale – aggiunge Passeri – In sostanza azzeriamo il rischio di perdere la documentazione relativa alle dispute e massimizziamo la possibilità di risarcimento».

Il nuovo sistema di Nexi permette di definire fino a 12 tranche per il pagamento a piccole quote del prodotto-servizio entro il giorno della sua fruizione. Camilla Monese, legale Fto, rimarca: «Il discorso delle rate va incontro alle richieste dei viaggiatori, che spingono sempre di più su meccanismi di buy now pay later. Tutto ciò che si stabilisce in agenzia con Nexi va chiaramente scritto nel contratto di viaggio, i due strumenti vanno di pari passo. La pagina dedicata alle term & condition è importante quanto il contratto di viaggio».

Stando ai dati 2022 di Travelport, un viaggiatore su due ritiene non soddisfacente l’esperienza di acquisto di un viaggio; il 23% dei viaggiatori giovani (generazione Z) non si sente a proprio agio durante il processo di acquisto; il 74% degli agenti di viaggi è d’accordo che l’acquisto e la vendita potrebbero essere semplificati, e l’86% degli agenti concorda sul fatto che la modernizzazione li aiuterà a vendere di più.