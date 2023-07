Incendio all’aeroporto di Catania.

Scatta il piano d’emergenza

Riprende in anticipo l’attività dall’aeroporto di Catania dopo l’incendio di ieri sera e la decisione di questa mattina di tenerlo chiuso fino a mercoledì 19. Dal Terminal C partiranno invece due voli all’ora che saranno via via incrementati, come è stato stabilito nel vertice sull’operatività dello scalo etneo che si è svolto a Catania tra il Prefetto, l’Enac e la Sac, la società di gestione dell’aeroporto.

È stato anche deciso che saranno gli scali di Comiso, Palermo, Trapani, Lamezia Terme e Reggio Calabria ad accogliere la maggior patte dei voli che erano previsti al “Vincenzo Bellini”. Da lì toccherà ai pullman trasportare i passeggeri a destinazione. Per dare una misura dell’emergenza, solo nella giornata di lunedì erano previste 120 partenze dallo scalo etneo.

Da parte sua, Ita Airways ha fatto sapere che sta collaborando con l’aeroporto di Catania e gli altri scali siciliani per ridurre al minimo i disagi per i passeggeri. I voli di lunedì su Catania sono stati riprogrammati sull’aeroporto di Comiso Pio La Torre.

Nel dettaglio – si legge in una nota ufficiale – la compagnia ha operato 5 voli da Milano Linate e 5 da Roma Fiumicino, per tutelare i passeggeri che hanno dovuto raggiungere la Sicilia senza cancellare voli in andata verso l’isola. I voli sono ripartiti dal Pio La Torre “in modalità ferry flight sugli scali di Milano e Roma, data l’impossibilità presso l’aeroporto di Comiso di procedere con le operazioni di imbarco e accettazione. In questo modo la compagnia si è assunta l’onere economico per garantire la mobilità dei passeggeri in andata”.

Ita sta lavorando, poi, per operare nella giornata di martedì sei frequenze aggiuntive con voli dedicati da Milano Linate e Roma Fiumicino sull’aeroporto di Palermo, con il supporto dei collegamenti via terra che saranno garantiti dagli operatori di trasporto locali e regionali.

Già lunedì sera sono stati aggiungi due voli da Palermo: uno per Roma Fiumicino e uno per Milano Linate.

Ryanair e Wizz Air hanno comunicato che «tutti i passeggeri interessati da una cancellazione o da un cambio di aeroporto saranno informati delle loro opzioni alternative di viaggio». Identiche le informazioni fornite da easyJet.

Aeroitalia, invece, solo per il 18 e 19 luglio incrementerà i voli diretti da Comiso operando tre voli al giorno tra Comiso e Roma Fiumicino e fino a due voli al giorno tra Comiso e Milano Bergamo. Nel dettaglio:

18 luglio

Comiso-Roma: 09:35, 13:50 e 18:50

Roma-Comiso: 11:50, 16:05 e 21:05

Comiso-Bergamo: 18:05

Bergamo-Comiso: 07:00

19 luglio

Comiso-Roma 07:15, 09:35 e 13:50

Roma-Comiso 09:30, 11:50 e 16:05

Comiso-Bergamo: 11:05 e 18:05

Bergamo-Comiso: 07:00 e 18:45

Intanto, è stata istituita una commissione d’inchiesta Enac per far luce sulle cause dell’incendio. La procura di Catania ha già aperto un’inchiesta per incendio colposo e incendio doloso. Le fiamme erano divampate nella tarda serata di domenica nella zona arrivi dell’aeroporto. Fortunatamente i vigili del fuoco hanno domato intorno all’una di notte il rogo, che ha provocato panico tra i passeggeri, ma nessun ferito: solo persone leggermente intossicate e sotto choc.