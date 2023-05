InterContinental torna a Roma: riapre l’Ambasciatori Palace

Torna a Roma l’InterContinental, brand di richiamo internazionale. Nell’iconica Via Veneto è stato infatti riaperto l’Ambasciatori Palace Hotel, struttura a cinque stelle che dispone di 160 camere, arredate con stile utilizzando tessuti e mobilio rigorosamente made in Italy.

Per il suo ritorno in Italia dopo sette anni di assenza, il brand del lusso InterContinental Hotels & Resorts ha dunque scelto un palazzo storico neo-rinascimentale su via Veneto, che porta la firma dell’architetto Carlo Busiri Vici, costruito agli inizi del ‘900 per ospitare gli ambasciatori in visita a Roma e diventato poi, nel 1946, la biblioteca dell’Ambasciata Usa. L’investimento per la riapertura di questa prestigiosa struttura è stato di circa 45 milioni di euro.

A sottolineare l’importanza di questo ritorno nell’hôtellerie della Capitale, la presenza dell’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato, che ha sottolineato quanto la presenza dei grandi gruppi internazionali dia lustro a Roma e l’arrivo di InterContinental Hotels & Resorts contribuisca al rilancio di una via che è di per se stessa un brand riconosciuto nel mondo.

«Nei prossimi mesi e anni il turismo di alta gamma nella nostra città vivrà una vera e propria rivoluzione, con i grandi brand dell’hôtellerie internazionale che hanno investito sulla Capitale in un clima di rinnovata fiducia con l’amministrazione. Solo nel settore cinque stelle lusso il numero delle stanze aumenterà del 30% entro il 2025 e raddoppierà entro i prossimi cinque anni. Apriranno i principali marchi del lusso che fino ad oggi non c’erano, generando nuove opportunità per la ricettività di alto profilo».

Anche per il presidente di Federalberghi Roma, Giuseppe Roscioli: «la riapertura dell’InterContinental Rome Ambasciatori Palace costituisce un tassello fondamentale per il definitivo rilancio di uno dei quadranti più iconici della nostra città, qual è quello di Via Veneto. La capacità di attrazione di questa storica struttura, grazie alla forza del suo brand, concorrerà al rilancio dell’ospitalità d’eccellenza di Roma.»

Il nuovo hotel, come ha poi spiegato Eric Viale, managing Director Southern Europe di Ihg Group, intende offrire a chi viaggia per affari e per piacere un’esperienza unica. «L’ingresso di questa splendida proprietà InterContinental Hotels & Resorts nel nostro Gruppo rafforza la presenza nel segmento luxury e lifestyle di Ihg nel Paese. Siamo molto orgogliosi di farlo insieme ai partner che hanno lavorato con noi a questo progetto. È una dimostrazione di fiducia nel successo dei nostri brand, ed al tempo stesso un passo significativo nella strategìa di espansione del gruppo che, attualmente vanta 211 alberghi nel mondo, ma con altre 93 strutture in costruzione, intende consolidare la sua vocazione di protagonista dell’ospitalità d’alta gamma».

E la sfida operativa nella Capitale è affidata a Luca de Stefano, general manager dell’hotel, che ha sottolineato: «Roma non è solo la capitale italiana, ma anche una delle capitali mondiali del turismo. È significativo che il brand InterContinental Hotels & Resorts abbia scelto di rinascere qui. C’è un grande fermento intorno al turismo di lusso e, con questa apertura, diamo anche noi un contributo importante alla nostra città. L’affluenza di turisti internazionali è in crescita e la primavera è cominciata con una notevole richiesta di camere, un segnale positivo che ci fa partire con entusiasmo in questa nuova avventura».

Non a caso nei primi giorni d’apertura, l’hotel ha superato il 70% di riempimento delle camere e si appresta ad affrontare i picchi di stagione con i migliori auspici in termini di prenotazioni da tutto, ma in particolare dagli States, dal mercato del Regno Unito e da altri mercati maturi. L’offerta ricettiva dell’hotel è declinata attraverso tre diverse sistemazioni, dalla junior suite alla single bedroom suite, con tariffe da 650 a 2.500 euro.

A completare un’offerta di hôtellerie di eccellenza, si aggiunge una proposta unica per trascorrere piacevoli momenti nelle serate romane: grazie alla partnership con LDV Hospitality e al brand Scarpetta, è stato inaugurato il ristorante Scarpetta Nyc, destinato non solo agli ospiti dell’hotel, ma anche a tutti coloro che desiderano vivere l’esperienza di una cena nello stile della tradizione gastronomica italiana con atmosfera newyorkese.

Novità assoluta è Charlie’s, all’ultimo piano dell’hotel: un’offerta innovativa di cocktail e mixology, musica live e una vista inedita su Roma, contribuiscono a rendere unico questo rooftop bar, aperto tutto l’anno grazie a una elegante struttura in vetro.