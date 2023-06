Interisti in trasferta a Istanbul: gol del travel per la finale di Champions

Sale la febbre a Istanbul per la finale di Champions League Manchester City-Inter, in programma sabato sera allo stadio Ataturk. Per quello che viene considerato uno degli eventi sportivi più importanti al mondo si prevede un vero e proprio esodo di tifosi dall’Italia e dall’Inghilterra. Saranno almeno 30.000 i sostenitori nerazzurri sugli spalti, attesi altrettanti supporter britannici. Ad attenderli una città meravigliosa – tra le prime al mondo per cultura, vita artistica, luoghi storici e cibo – e una serie di iniziative che li accompagneranno sino al fischio d’inizio della gara.

Il Champions Festival, dedicato alla finale, è ospitato allo Yenikapı Festival Venue tra l’8 e l’11 giugno. Il 9 alle 16 si disputerà il Torneo Uefa Ultimate Champions 2023, con la partecipazione degli Ambasciatori Uefa. La piattaforma ufficiale di promozione turistica della Türkiye, GoTürkiye, ospiterà due DJ set con Chris Luno B2B Ceaus, Guillaume de Kadebostany e Lost Frequencies lo stesso giorno.

Circondata da un lato dalle antiche mura e dall’altro dal Bosforo, dal Mar di Marmara al Corno d’Oro, la penisola attrae turisti e viaggiatori con l’Ippodromo, la Moschea di Santa Sofia, la Cisterna, la Moschea Blu, il Museo Archeologico di Istanbul e il Palazzo Topkapı. La Torre di Galata, la famosa struttura dello skyline di Istanbul, offre una panoramica suggestiva della città dal suo piano di osservazione. Inoltre, la Torre della Fanciulla o Torre di Leandro, è una struttura iconica sul Bosforo che permette di osservare la città da un punto di vista diverso.

İstanbul, inoltre, è un vero tesoro per gli amanti dell’arte, con i suoi musei che combinano il dinamismo culturale dell’epoca con le tradizioni, le gallerie d’arte moderna, i centri culturali e le strade che ospitano artisti e designer. Un altro capitolo da non trascurare è la cucina, che fa di Istanbul una delle migliori città gastronomiche del mondo. La speciale cucina turca, plasmata da molte culture diverse ospitate nel corso dei secoli, è uno dei motivi principali per visitare la città.

Anche i fan dello shopping troveranno pane per i loro denti. Tra bazar storici, boutique di lusso e negozi di design, si percepisce l’atmosfera antica della città, spaziando fra tappeti fatti a mano, ceramiche piastrellate e oggetti di artigianato tradizionale. Inoltre si trovano le ultime creazioni di moda di stilisti di fama mondiale a Taksim e Nişantaşı.

Tutte le informazioni relative all’evento sono disponibili al seguente link: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/event-guide/