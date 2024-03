Intra Tours svela il catalogo Turchia per la summer 2024

Nuovo catalogo per l’estate in arrivo di Intra Tours. La dmc con base a Istanbul, sul mercato italiano dal 1980, presenta il catalogo dedicato alla Turchia per la prossima summer in cui propone la meta in versione più autentica, descritta da chi la conosce bene, con tour, novità di idee per esplorare la regione, tour in caicco e una programmazione dedicata al Mice e ai gruppi, con una attenzione speciale a un prodotto personalizzato, grazie anche alla presenza di personale italo-turco che agevola i contatti in lingua italiana.

«È dal 1980 che lavoriamo con i maggiori tour operator italiani – spiega il fondatore di Intra Tours, Arturo Karaoglu – Credo che possiamo vantare una profonda conoscenza del mercato sia per quel che attiene i rapporti con le agenzie di viaggi e i t.o., sia per quello che riguarda i desideri e le aspettative dei loro clienti. Abbiamo maturato un’importante esperienza con i viaggiatori italiani, fondamentale per sapere cosa serva loro e come trattarli quando visitano il nostro Paese».

Nella programmazione sono presenti diversi tour con partenze garantite sia da Roma che da Milano, come la “Turchia essenziale”, il tour del Paese, o “Colori della Turchia”, ideale per chi visita la meta per la prima volta.

Grande successo per il tour di 11 giorni “Tesori della Mesopotamia” che viene riproposto nel nuovo catalogo, un lungo giro alla scoperta di Urfa, Mardin, Diyarbakir, Malatya, cui si aggiunge la visita della Cappadocia.

A chi ama il mare, la proposta ideale è un viaggio in caicco e la dmc propone due imbarcazioni di livello, Beyzade e Mozaik, con itinerari in navigazione da otto giorni e sette notti e un combinato con visita di Istanbul.

Al Mice all’interno del catalogo à dedicato un capitolo personalizzabile con servizi di alto livello e speciale attenzione è dedicata ai gruppi culturali chiusi.

«La costanza dei rapporti con l’Italia – commenta Imre Dogan Dolek, direttrice per business develoment Italia – fa di Intra Tours un partner importante per chi programma le nostre destinazioni. Siamo cresciuti con l’Italia ed è questo un mercato che curiamo in maniera particolare, anche con la partecipazione alle fiere di settore perché il contatto con i nostri partner, dopo due anni davvero difficili, è la prima forma di riconnessione cui dobbiamo puntare».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Intra Tours