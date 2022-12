InViaggi e il rilancio generalista targato Fruit

Decolla ufficialmente la stagione del consolidamento per il tour operator InViaggi, entrato a far parte del Gruppo Fruit, con una programmazione 2023 che presenta tante novità e soprattutto forti obiettivi strategici, come spiega il direttore prodotto Giuseppe Falco: «È la nuova avventura di un brand iconico, ben conosciuto sul mercato. Intendiamo incrementare il valore intorno a un marchio molto noto nella rete agenziale. L’aver investito su InViaggi trae origine dalla volontà di intercettare nuovi target, visto che Fruit è un operatore specializzato in villaggistica. Oggi con InViaggi possiamo presidiare nuovi bacini di traffico. Si tratta di una scelta – aggiunge Falco – legata a quelle che sono le tendenze in atto nel mondo del turismo organizzato: i target, infatti, sono ormai trasversali e noi pensiamo che il nostro compito di organizzatori è sempre più concentrato su un’offerta variegata e un’esperienza di viaggio diversificata».

Come t.o. generalista, InViaggi affiancherà il marchio Fruit e per affrontare al meglio la stagione 2023, volutamente ambiziosa. L’azienda ha realizzato una nuova struttura commerciale con la creazione di quattro macro-aree sul territorio nazionale, presidiate da altrettanti area manager per una capillare distribuzione nell’intermediazione.

«Ad oggi – precisa Falco – il Gruppo, che vanta 32 addetti (in estate con i collaboratori si tocca la soglia di 60 unità) lavora con oltre 5mila agenzie di viaggi, prevalentemente al centro-sud Italia, ma la varietà dei collegamenti aerei, che garantiamo anche da Milano, Bergamo, Verona, può favorire un ampliamento dei nostri bacini di clientela anche al nord. C’è poi l’arricchimento dell’offerta aerea su Catania e Palermo, dovuta a un’esplicita richiesta delle agenzie siciliane che hanno apprezzato tutti i nostri prodotti. E per snellire le attività operative delle nostre adv partner abbiamo previsto di assegnare un’unica password per consultare le proposte di viaggi e vacanze di Fruit e InViaggi».

Strategie chiare, come altrettanto chiari son gli obiettivi sui fatturati: «Nel 2023 Fruit conta di passare dagli attuali 20 milioni di euro a circa 30-35 milioni, mentre per InViaggi il traguardo che ci siamo prefissati è di 7 milioni di euro, che vorremmo poi innalzare a circa 20 milioni di euro entro i prossimi due anni».

Risultati da raggiungere attraverso un’offerta molto variegata, come illustra Falco: «La programmazione 2023 di In Viaggi, a partire dalla stagione invernale, prevede il Mar Rosso con Sharm El Sheikh (dove opereremo con 20 strutture) e Marsa Alam; la Turchia con le sue città storiche e la Cappadocia, oltre ad alcune iniziative in Italia sempre legate alla winter. Mentre per la prossima estate andremo a implementare la nostra offerta sulla Croazia, con proposte dall’Istria alla Dalmazia, fino alle isole maggiori con oltre 40 strutture tra appartamenti, residence, hotel. E ancora un ampio ventaglio di proposte sulla Grecia con le isole di Creta e Rodi. Programmeremo, poi, la Spagna con Maiorca e Minorca e una selezione di location con assistenza capillare in loco; avremo anche la Tunisia, con offerte su Hammamet a Monastir; la novità di Hurghada in Egitto e il rilancio delle crociere sul Nilo con viaggi combinati che prevedono navigazione e tour al Cairo. Ci saranno, infine, novità che inseriremo durante l’anno e che riguarderanno gli Emirati Arabi e una destinazione forte sull’Africa equatoriale ancora da scegliere».

Parallelamente, il Gruppo Fruit sta lavorando per migliorare la sua tecnologia al servizio della rete agenziale: «Sono previste implementazioni – sottolinea Falco – su una vasta gamma di servizi per dare la possibilità di costruire la vacanza con ampia flessibilità sulle partenze e sulle modalità dei soggiorni. Innovazioni che riguarderanno anche i processi aziendali interne la customer satisfaction».

A conti fatti un piano d’azione ambizioso ma realistico che punta molto sulla notorietà del marchio InViaggi, sulla serietà dell’azienda Fruit e sulla capacità di diversificare un’offerta che spazia dagli appartamenti ai villaggi.