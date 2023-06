IpV, primo bilancio positivo per l’Accademia Creativa del Turismo

Formare i nuovi professionisti del turismo. A distanza di alcuni mesi dall’inizio della collaborazione con l’Accademia Creativa del Turismo, Idee per viaggiare stila un primo bilancio.

Act opera da 15 anni nel campo della formazione turistica, attraverso corsi, master e workshop. I corsi i spaziano dal Travel Designer all’Alberghiero, dal Travel al Turismo Sostenibile e Responsabile, al Turismo Outdoor che forma anche Guide Ambientali. Nella primavera 2023 i corsi che hanno riscosso maggior successo sono stati Travel Designer e Turismo Sostenibile.

La figura del Travel Designer intercetta la domanda di specialisti del turismo esperienziale: è il ruolo tecnico e pratico dell’agente di viaggio, con un taglio più personalizzato, con una vocazione all’essere consulente, flessibile in base alle esigenze e ai tempi del cliente. Quella dello Specialista di Turismo Sostenibile e Responsabile poggia le basi sulla specializzazione di Act, che aveva ideato un master già nel 2005, con Atir. Il 2023 presenta anche la nuova edizione del Master in Tourism Management che vedrà per la prima volta la partecipazione attiva di Idee per viaggiare.

I Master si sviluppano nell’arco di 4 mesi, per un totale di 500 ore di formazione, mentre i corsi hanno una durata media di 2 mesi. Comprendono lezioni in aula, contenuti in streaming, sportello per esercitazioni, anche percorsi didattici personalizzati, visite didattiche. Oltre 100 persone collaborano a vario titolo. Determinante la rete di contatti collegati all’Accademia, che si traduce in sbocchi lavorativi una volta ultimata la formazione: non si tratta solo di un’agenda di contatti, ma dell’opportunità di effettuare stage retribuiti in Italia e all’estero, diventare consulenti, inserirsi nel mondo del lavoro.

«È nostra intenzione contribuire a colmare il gap che attualmente esiste fra la domanda di persone qualificate e le risorse realmente disponibili – spiega Danilo Curzi, ceo di Idee psr viaggiare – Formare risorse per il mercato è un processo dedicato a persone motivate: ci impegniamo a strutturare corsi con personale che conosce la concretezza, che sa tramettere la passione per il lavoro più bello del mondo».

«Forniamo competenze tecnico-operative e manageriali a persone che vogliono seriamente lavorare nel turismo – sottolinea Maurizio Di Marco, Titolare Act – Garantiamo certificazioni internazionali, borse di studio, possibilità di sbocco con i partner e con noi direttamente, inteso come Idfee per viaggiare e Act Travel. In questo momento abbiamo persone in stage in Inghilterra, Irlanda e Malesia. Mettiamo a disposizione anche uno spazio a Milano e il 16 giugno ci sarà un open day sui nostri corsi, a partire dalle 14 presso la sede di Idee per viaggiare, Via dei Magazzini Generali 18/20, Roma».