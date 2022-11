Irlanda, O’Connor: «Più voli dall’Italia, cresce l’interesse»

L’Irlanda punta sul trade e festeggia con le agenzie di viaggi l’aumento dei collegamenti aerei con l’Italia. In una serata organizzata insieme ad Albatravel e interamente dedicata alle adv, l’Ente del Turismo irlandese ha fatto il punto della situazione per il 2022 evidenziando un periodo di crescita, che vede ogni dato in aumento: la durata della stagione turistica, il numero dei turisti e, non meno importante, quello dei voli diretti con il nostro Paese.

«Oltre ai numerosi voli Aer Lingus e Ryanair, tornati ai livelli del pre pandemia, sono appena stati lanciati nuovi voli – ha detto Mary O’ Connor, trade & Industry executive dell’Ente del Turismo irlandese – Dal 30 ottobre Ryanair opera il Genova-Dublino due volte alla settimana, e dal 31 ottobre ha iniziato anche il Roma Fiumicino-Cork, sempre bisettimanale. Questi si vanno ad aggiungere alle rotte già attive da Milano Bergamo e da Venezia a Cork, che in passato operavano solo d’estate. Ma le novità più grandi riguardano la prossima stagione, che vedrà un ulteriore aumento dei voli a marzo 2023 con il Trieste-Dublino due volte a settimana e Milano Bergamo-Belfast International trisettimanale, sempre operati da Ryanair. Tutti segnali che attestano la crescita di interesse per il nostro Paese, che già nella scorsa estate ha raggiunto ottimi risultati».

Il turismo in Irlanda sta quindi conoscendo un momento positivo, con una stagione estiva che ha equiparato e superato i numeri del 2019, e i mesi di settembre e ottobre che hanno dato risultati in crescita, manifestando un allungamento della stagione turistica.

«È anche cambiato il nostro pubblico – ha continuato O’ Connor – Abbiamo notato un incremento del target famiglie e dei più giovani, mentre prima venivamo scelti soprattutto dai 18 anni in su. Un altro segmento turistico in crescita è quello del lusso, su cui stiamo puntando anche con la promozione». Nel 2027 l’Irlanda ospiterà la Golf Rider Cup, e per gli amanti di questo sport ci saranno varie iniziative. Molto importante anche il cineturismo: il nuovo film di Colin Farrell, in uscita a febbraio 2023, è stato girato in Irlanda così come gran parte del Trono di Spade e alcune parti di Star Wars. Tutti scenari che gli amanti del piccolo e grande schermo vogliono poi vedere dal vivo. «Golf, lusso e cineturismo sostengono la nostra strategia di estendere la stagione turistica e portare la gente nelle città più piccole, promuovendo i prodotti regionali e la sostenibilità in senso sociale ed economico, allungando la durata delle vacanze e supportando i produttori locali».

Su questa base, l’Ente del Turismo continuerà la promozione per il trade italiano anche l’anno prossimo, con workshop dedicati e famtrip, oltre che con la fornitura di contenuti social che le agenzie possono condividere per proporre idee di viaggio ai loro clienti.

Lo stesso farà Albatravel che in Irlanda offre un prodotto decisamente ricco, con la possibilità di combinare un’ampia scelta di hotel in tutto il Paese, tra cui oltre 1.000 strutture a Dublino, 120 a Cork, 130 a Belfast e 270 a Galway, a cui si aggiungono i voli di linea e low cost, prenotabili singolarmente o in pacchetti dinamici, i biglietti integrali, transfer privati o collettivi, noleggio auto, pass per le principali esperienze da fare a Dublino. Inoltre, l’operatore propone anche tour estivi con partenza garantita: Le 2 Irlande, il Sud d’Irlanda e l’Ovest d’Irlanda.