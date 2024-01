Isola d’inverno: l’altro volto di Malta nel fam trip Ixpira

L’isola di Malta, nel cuore del Mediterraneo, è stata la destinazione del fam trip organizzato da Ixpira in collaborazione con Visit Malta come premio per le ottime performance sulla vendita della destinazione di 25 agenzie di viaggi di Lazio e Sicilia.

Un weekend che gli adv, insieme ad alcuni rappresentati della stampa di settore, hanno trascorso tra la visita e la scoperta delle tante bellezze di un arcipelago che non finisci mai di stupire i turisti per la varietà del suo paesaggio e per le offerte di attrazioni e servizi, e momenti di formazione dedicati all’isola e ai prossimi piani e alle novità 2024 in casa Ixpira, la piattaforma multicanale per la vendita di servizi turistici che si rivolge alle agenzie e ai canali di distribuzione via xml.

Un’opportunità per gli agenti di scoprire e apprezzare il volto invernale dell’isola insieme a Marco Paghera, direttore generale Ixpira, Sergio Luongo, operation manager, parte del team commerciale, e Grazia Crinò, in rappresentanza della sede siciliana, supportati da una guida d’eccezione: Ester Tamasi, direttore di Visit Malta Italia.

MALTA TUTTO L’ANNO PER TURISTI UP LEVEL

Un mini tour di due giorni nell’isola che si preparava alle festività natalizie per conoscerla meglio. Una destinazione ormai completamente riposizionata nel mercato turistico, non più solo estiva e balneare, ma meta riconosciuta ed apprezzata per le attrattive artistiche e culturali che la rendono ideale per essere visitata tutto l’anno. Mutato anche il target di riferimento, sempre più alto spendente e pronto a partire durante tutto l’anno, grazie a un’offerta che vira sull’ospitalità di lusso.

Il tour d’impronta culturale ha spaziato tra le tre città storiche di Malta – Vittoriosa, Cospicua e Senglea – e la visita alla capitale, La Valletta, alla scoperta dei suoi mercatini di Natale. Tappa anche a Mdina, la “città silenziosa” da dove poter ammirare l’imponente Cattedrale. Immancabile, poi, l’occasione di conoscere e assaporare la ricca offerta gastronomica dell’isola, con una cena tipica e un pranzo nel famoso ristorante stellato, l’Ambra Restaurant.

Una parte del fam trip è stata poi dedicata all’approfondimento della conoscenza della destinazione con il prezioso supporto di Ester Tamasi che ha illustrato le tante azioni promozionali di Visit Malta in corso che per l’intera stagione invernale 2023/24.

OBIETTIVO 100 MILIONI DI FATTURATO PER IXPIRA

A Marco Paghera di Ixpira il compito di presentare agli agenti di viaggi i nuovi piani aziendali e gli obiettivi per il futuro che vedono la piattaforma puntare a un fatturato di 100 milioni di euro entro il 2025, dopo aver chiuso il 2023 con vendite pari a 30 milioni e un incremento del 35% rispetto al 2022. Un obiettivo importante per cui il canale delle agenzie di viaggi riveste un ruolo di primo piano rappresentando il 50% del fatturato, per questo il wholesaler punta su nuovi ingressi nel team commerciale, per potenziare una struttura che andrà a fornire i propri servizi a oltre 3mila punti vendita nei prossimi 3 anni.

Anche le partnership, come quelle già attive con Avis Budget e Travelport, giocheranno un ruolo da protagonista per il raggiungimento dell’obiettivo. Senza dimenticare poi l’aumento già in corso della rete di hotel italiani contrattualizzati, obiettivo 3mila nel 2025, per offrire alle agenzie di viaggi, che già oggi possono scegliere tra un milione di hotel nel mondo, più di 150 itinerari, oltre 12mila escursioni, 22mila transfer, quasi 6mila località di autonoleggio e sempre maggiori opportunità di produrre fatturato e marginalità.