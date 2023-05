Ita Airways amplia l’offerta treno + aereo all’Europa

Ita Airways ha annunciato un’importante novità che arricchisce il progetto sull’intermodalità ,promosso assieme a Aeroporti di Roma e Trenitalia. Oltre al servizio Fco Connect – che permette il check in e consegna bagagli al banco presente alla stazione dei treni di Roma Fiumicino – ora il biglietto combinato treno+aereo viene offerto anche ai passeggeri all’estero che viaggiano via treno in Spagna, Belgio, Svizzera, Olanda e Regno Unito.

Grazie all’accordo con Accessrail, i passeggeri Its Airways, potranno quindi viaggiare con Renfe via Madrid e Barcellona, North East Railway/Great Western Railways/ National Express / Avanti West via Londra, Sbb Swiss Railways via Zurigo e Ginevra, Snbc via Amsterdam e Bruxelles.

Fco Connect invece permetee al passeggero in possesso di un biglietto per un volo operato da Ita che arrivi all’aeroporto di Roma Fiumicino con un biglietto Trenitalia, di effettuare il check-in e consegnare il bagaglio al personale Swissport dedicato presso i banchi Fco Connect, per proseguire il suo viaggio su tutte le destinazioni della compagnia di bandiera, non solo quelle del network internazionale e intercontinentale (esclusi USA e Israele).