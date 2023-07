Ita Airways apre la Vip Room nell’Hangar Lounge di Fiumicino

Ita Airways inaugura a Fiumicino la nuova Vip Room situata all’interno dell’Hangar Lounge Ita, operativo già da aprile e dedicato ai passeggeri eleggibili al servizio (Business class, soci Executive e soci Elite Plus Skyteam) in partenza verso destinazioni domestiche e internazionali dell’area Schengen, situata dopo i varchi di sicurezza del Terminal 1 presso l’area d’imbarco A.

Continua così per Ita la mission di ambasciatrice della bellezza italiana nel mondo, con l’offerta ai viaggiatori dell’accoglienza, dello stile e della qualità tutta italiana e delle eccellenze enogastronomiche a bordo degli aeromobili, ma anche fin dall’inizio del viaggio, già nelle lounge, che sono il biglietto da visita della compagnia e sono pensate per far arrivare a chi sta per imbarcarsi i sapori e le atmosfere di cibi e arredamenti made in Italy conosciuti e apprezzati in tutto il mondo.

La nuova area Vip arredata interamente da Lema (sulla base di un progetto firmato da Robilant Associati) nei toni della terra con sfumature tipiche del paesaggio mediterraneo poste a contrasto con un grande tavolino di marmo, accoglie i suoi ospiti tra mobili e pezzi di design (Buratti, Lazzeroni, Venise, Lissoni) in uno spazio riservato che permette a chi ne ha bisogno – fino a un massimo di 6 passeggeri già eleggibili – di ritagliarsi un momento privato all’interno della Lounge (che accoglie fino a 150 persone), dove poter lavorare, oppure organizzare meeting usufruendo di tutti i servizi della sala principale.

«Il progetto per la Vip Room di Ita Airways ci ha affascinato da subito – commenta Angelo Meroni, presidente di Lema – con questa importante collaborazione, Lema desidera migliorare la customer experience dei viaggiatori da tutto il mondo, dando vita a uno spazio ospitale, pratico e in cui respirare tutto il calore dell’accoglienza e del design Made in Italy».

A livello operativo, la sala è aperta dalle 6 alle 21, può essere utilizzata solo da viaggiatori Business class, soci Executive e soci Elite Plus Skyteam in partenza o in arrivo, per massimo due volte l’anno, non ha bisogno di essere prenotata al momento, ma sarà presto possibile riservarla tramite sito Ita.

«Sala Vip non vuol dire sala per persone importanti – sottolinea Giovanni Perosino, chief marketing officer di Ita Airways – Per noi di Ita, Vip vuol dire “clienti very innovative”, cioè clienti che si muovono molto per lavoro, che hanno più miglia, che fanno parte del nostro programma di fedeltà; ecco a queste persone noi abbiamo pensato e per loro abbiamo creato questo spazio che non esiste in altre compagnie aeree, perché solo una compagnia italiana può creare un ambiente così raffinato ed elegante e questo grazie a Lema per la sala, ma anche grazie anche ai tanti altri brand che collaborano con noi come Cucinelli, Lavazza, Poltorna Frau, Campari sostenendo il nostro progetto di ambasciatori del Made in Italy nel mondo».