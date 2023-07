Ita Airways e Amex lanciano tre carte di credito co-branded

Semplificare l’esperienza del viaggio con tanti benefit e servizi personalizzati: questa la missione che due brand di riferimento nel mercato dei viaggi, American Express e Ita Airways, hanno deciso di intraprendere con il lancio di tre carte di pagamento, per tre distinti livelli di clientela, dal passeggero saltuario al frequent flyer.

Le carte sono co-branded Ita Airways e American Express e sono state ideate per soddisfare le necessità e i desideri in continua evoluzione dei viaggiatori su tre modalità: la clasica carta di credito Ita Airways American Express, la versione Oro e quella Platino.

Le carte, emesse da American Express, offriranno ai titolari l’opportunità di accumulare punti del programma fedeltà Volare per le transazioni effettuate utilizzandole per voli non solo nazionali ma anche internazionali, oltre a poter godere di benefici che miglioreranno l’esperienza di viaggio e che la renderanno più semplice.

La centralità di Volare

L’asset vincente, quindi, è l’aggancio con Volare, il programma fedeltà di Ita che a poco più di un anno dal lancio conta già più di un milione di iscritti, offre un crescente livello di vantaggi e servizi dedicati, come la scelta del posto preferito a bordo, il fast track e l’imbarco prioritario, oltre all’accesso a esclusive lounge e altro.

I soci del programma Volare possono inoltre accumulare e utilizzare punti per i prodotti e i servizi di un’ampia rete di partner. Ebbene a partire da oggi, le tre carte co-branded saranno disponibili per tutti coloro che al momento della richiesta della carta siano iscritti al programma Volare.

L’accordo Amex-Ita

Commentando il lancio delle nuove carte, Enzo Quarenghi, amministratore delegato di American Express Italia, ha sottolineato: «Per noi che siamo la più grande e vecchia agenzia di viaggi del mondo – con 170 anni di esperienza nel mondo travel e una rete di servizi in 122 Paesi – la partnership con Ita Airways, era un quasi un atto dovuto, fortemente richiesto dagli stessi clienti. Ora il lancio delle carte co-branded vedrà entrambe le aziende impegnate nel fornire ulteriori benefici che offrano valore aggiunto ai nostri titolari di carta, aiutandoli a vivere pienamente la loro esperienza di viaggio e non solo».

Un accordo che soddisfa appieno le strategie di sviluppo di Ita Airways, come ha confermato l’ad Fabio Lazzerini: «Questa partnership con American Express, leader di mercato nel settore di servizi travel, è in linea con i nostri obiettivi rivolti all’esclusività dell’esperienza di viaggio, con un approccio smart e innovativo, unito alla qualità che, assieme alla centralità del cliente, rappresentano oggi più di 22 mesi fa, quando abbiamo iniziato, i pilastri di Ita. Un accordo che rafforza inoltre la nostra mission di fare del volo un’esperienza di viaggio straordinaria a 360°, dal momento dell’acquisto del biglietto fino all’arrivo a destinazione».

Nello specifico le tre carte hanno la peculiarità di non avere condizioni discriminanti nell’acquisizione di punti che possono essere accumulati in ogni occasione di acquisto. E il biglietto-premio si può acquistare con i punti per qualsiasi tratta, nazionale e internazionale.

A ogni carta i suoi vantaggi

Nel dettaglio, la vera differenza è che queste carte si possono utilizzare sempre e ovunque. Il primo dei tre prodotti è quello base per chi fa accesso al volo nazionale e internazionale solo qualche volta l’anno. E questo già offre benefit come accesso prioritario al gate e il bagaglio gratuito in stiva. Il prodotto Oro è per chi viaggia più spesso, magari più volte l’anno, e infine il prodotto Platino che da accesso al massimo livello di servizi, tra cui l’accesso illimitato alle lounges Ita (sempre più richiesto dai nostri clienti), accessi prioritari agli imbarchi di tutti i voli Ita e punti accumulabili e qualificanti anche attraverso spese nel supermercato, senza discriminazioni.

Quarenghi ha poi evidenziato: «Di fatto rafforziamo un insieme di servizi che va al di là del semplice pagamento, ma esprime un vero e proprio travel lifestyle con una assistenza garantita da ben 7.000 operatori della nostra rete travel a disposizione di clienti-viaggiatori nel mondo, deve sempre essere attenti alle esigenze di chi viaggia».

Mentre Lazzerini si è poi soffermato su una specifica strategia che accomuna i due partner: «Sia per noi che per Amex primeggia la centralità del cliente. Ascoltare i loro bisogni come ad esempio l’investimento fatto sul Lungo raggio di Ita a seconda delle sollecitazioni dal mercato. È apparso naturale dialogare subito con American Express che è il player storico nei sistemi di pagamento associati ai viaggi. Abbiamo creato un programma flessibile che eroga benefici, a seconda delle abitudini di viaggio della clientela».

Quello delle tre carte in partnership, infine, è un prodotto che nasce digitale con un ecosistema di app tramite il quale il titolare può fare innumerevoli attività: dal check in, alla selezione di miglia qualificanti. Un eco sistema digitale che permette sottoscrizione e caricamento punti.

Infine Lazzerini ha tracciato un primo bilancio del semestre 2023: «in questi primi sei mesi dell’anno Ita Airways ha fatto segnare ottimi risultati: dopo un anno di partenza, che era previsto in negativo, stiamo progressivamente recuperando il gap e oggi stanno tornando i risultati: abbiamo ancora perdite, ma stiamo facendo meglio di quello che ci si aspettava. Ita sta intercettando clienti e acquisisce più quote di mercato che ora si aggirano sul 14-15%. Ed il prossimo sarà ancora più performante perché introdurremo nuove rotte sul lungo raggio grazie all’arrivo di 28 nuovi aerei».