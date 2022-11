Ita Airways, Giorgetti: «Vendita aperta a tutti»

«Per quanto riguarda Ita Airways è aperta la data room e Lufthansa sembra interessata». Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha ribadito l’attuale situazione della privatizzazione della compagnia di bandiera nel corso della conferenza stampa di presentazione della manovra finanziaria di ieri. Ma il ministro ha anche aperto ad altri potenziali acquirenti, malcelando probabilmente una fase di totale stallo sul dossier Ita.

«Siamo interessati ovviamente a tutti coloro che vorrebbero partecipare a quella che, ribadisco, è un’operazione che mira a trovare un partner solido industriale che garantisca un futuro certo per la compagnia», ha infatti aggiunto Giorgetti.

Al momento, il Mef e Lufthansa starebbe ragionando su una cessione del 65-70% delle quote di Ita Airways, lasciando il restante 30-35% nelle mani pubbliche con una transazione stimata attorno ai 600 milioni di euro per la vendita del pacchetto di maggioranza, includendo qui anche i 250 milioni di terza tranche di aumento di capitale.

Nel frattempo, Ita mette in vendita i biglietti per i voli stagionali operati nella prossima stagione summer 2023, arricchendo il network con nuove destinazioni in Grecia, Spagna, Croazia e le isole italiane in partenza da Roma Fiumicino e Milano Linate.

In particolare, nel picco della summer 2023, Ita Airways opererà voli diretti da Roma Fiumicino e da Milano Linate verso Rodi, Ibiza, Palma di Maiorca, Minorca, Heraklion, Corfù, Lampedusa e Pantelleria. Da Roma Fiumicino, inoltre, ci saranno rotte verso Spalato e Cefalonia.