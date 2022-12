Ita Airways va in India: riparte il Roma-Nuova Delhi

Capienza al 100% per il primo volo Roma-Nuova Delhi – la rotta riaperta da Ita Airways – decollato lo scorso 3 dicembre alle 14.10 con Airbus A330. Il nuovo collegamento avrà tre frequenze settimanali, ogni lunedì, mercoledì e sabato, da Roma Fiumicino verso l’aeroporto Internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi dove è previsto l’arrivo il giorno dopo alle 2.00, ora locale. Il volo di ritorno è previsto da Nuova Delhi ogni martedì, giovedì e domenica alle 3.50 con arrivo a Roma Fiumicino alle 8.10.

Con il nuovo collegamento intercontinentale, Ita Airways espande ulteriormente il proprio network verso il mercato asiatico e conferma la volontà di soddisfare le esigenze sia di outcoming della clientela, ma anche di incoming, importando passeggeri indiani in Italia. La strategia di Ita Airways punta a far sì che i clienti indiani utilizzino la Compagnia di bandiera italiana per volare in Europa o per proseguire verso destinazioni del network domestico, grazie ai comodi voli in connessione dall’hub di Fiumicino, sia che si tratti di viaggi leisure che business.

Questo nuovo collegamento intercontinentale si aggiunge ai sette già operati da Ita con volo diretto su New York, Los Angeles, Boston, Miami, Buenos Aires, San Paolo e Tokyo. L’espansione nel mercato Asia continuerà a dicembre con l’apertura del nuovo volo diretto Roma Fiumicino-Malè, Maldive che verrà operato dal 17 dicembre 2022 al 15 aprile 2023, permettendo ai vacanzieri italiani di scegliere le Maldive anche per le vacanze di Pasqua.

Al taglio del nastro del volo per l’India erano presenti Emiliana Limosani, chief commercial officer Ita, Pierluigi Di Palma, pesidente Enac, Ivan Bassato e Federico Scriboni, rispettivamente chief aviation officer e head of aviation business development di Aeroporti di Roma, Ivana Jelinic, neo presidente Enit, e Neena Malhotra, ambasciatrice indiana in Italia.

«Siamo felici di poter inaugurare oggi i collegamenti Roma Fiumicino-Nuova Delhi, unici voli diretti tra le capitali dei due Paesi – ha dichiarato Emiliana Limosani – Con l’apertura di questa nuova rotta per il trasporto di passeggeri e merci fra Italia e India, la compagnia Ita intende contribuire ulteriormente all’integrazione culturale e allo sviluppo della relazione economica tra i due Paesi che negli ultimi anni hanno sviluppato un solido partenariato politico e commerciale, con la presenza di più di 600 imprese italiane in India e con un interscambio bilaterale che nel 2021 ha raggiunto un valore record di più di 10 miliardi di euro».

Ivana Jelinic, ceo di Enit, si dice «entusiasta che il sistema Italia maturi strategie di condivisione e crescita per potenziare il brand Italia agli occhi del mondo. Il volo segna una ripresa che è una boccata d’ossigeno per il comparto che così si proietta in prospettiva e si apre a nuove frontiere. Il mercato indiano ha una capacità di spesa elevata ed è alla ricerca di eventi esclusivi e l’Italia ha tutti gli elementi per porsi come naturale attrattore di riferimento. Si punta su sfide di competitività internazionale che riposizionino la Penisola in un mercato con un forte potenziale. Quella di oggi è un’opportunità significativa per incrementare il turismo tra i due Paesi».

Per Ivan Bassato di Aeroporti di Roma, «l’India, con oltre 230 mila passeggeri trasportati nel corso del 2019, rappresenta un mercato di primaria importanza per la connettività intercontinentale del nostro scalo e l’apertura di questa rotta testimonia l’importanza del principale aeroporto italiano nella strategia di sviluppo di Ita Airways. Allo stesso tempo conferma i livelli di attrattività raggiunti dall’hub romano nei confronti di compagnie aeree e passeggeri, in un contesto in cui la ripresa del traffico aereo ha dato nuova linfa alle mete internazionali con rinnovato interesse per i viaggi lungo raggio dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni per il Covid».

«Sono lieto di partecipare all’inaugurazione di un nuovo collegamento intercontinentale – commenta il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma – che arriva solo pochi giorni dopo l’avvio del diretto Roma-Tokyo. Ita Airways sta crescendo rapidamente, consolidando la propria posizione di vettore di riferimento per il nostro Paese e creando un network che porta sempre di più il brand italiano nel mondo. Cogliere le opportunità che vengono dal posizionamento del vettore oltre che sul mercato comunitario, anche sulle direttrici del traffico internazionale, dove è forte la richiesta di turismo e business, non può che contribuire ulteriormente a rafforzare la compagnia in un contesto di forte competitività».