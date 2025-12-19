Ita Airways assume piloti e assistenti di volo
19 Dicembre 15:19 2025 da Redazione
In volo con Ita Airways. La compagnia italiana avvia le selezioni per l’assunzione di personale. Segni particolari: persone motivate e appassionate, pronte a offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sicura, confortevole e indimenticabile.
Questi i ruoli ricercati:
– direct entry pilots experienced (rated/not rated);
– direct entry pilots not experienced;
– assistenti di volo certificati;
– aspiranti assistenti di volo.
Per conoscere tutti i dettagli e le specifiche di ciascuna posizione, gli interessati sono invitati a visitare la pagina “Lavora con noi” sul sito ufficiale di Ita Airways.
