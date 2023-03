Ita e Aeroméxico, codeshare sulla Roma-Città del Messico

I 39 milioni in sospeso per agenzie e operatori? «L’Ue sta per sbloccarli, ci siamo quasi». E il Piano strategico del #turismo ? «Ascolteremo tutti, in fondo lo abbiamo già dimostrato». E la politica, le fazioni, i soliti screzi? «Non c’è casacca che tenga, indossiamo tutti la maglia della Nazionale». È una Daniela #Santanchè dritta, incisiva, con le idee chiare, quella corsa a Napoli a inaugurare – in qualità di ministro del Turismo – l’edizione numero 26 della BMT - Borsa Mediterranea del Turismo