Ita lancia l’Upgrade immediato e apre due lounge (una formato kids)

Ita Airways ha introdotto il servizio Upgrade Immediato per acquistare direttamente online il passaggio alla classe di viaggio superiore. A partire da 72 ore prima della partenza del volo, il cliente già in possesso di un biglietto in Economy potrà usufruire del servizio e passare in Premium Economy o in Business, chi ha già un ticket Premium potrà optare per la Business.

Questa nuova funzionalità si aggiunge alle seguenti modalità già attive: Upgrade con offerta, una sorta di asta in cui – sempre online – offre un importo a sua discrezione per volare in classe superiore; e Upgrade in aeroporto, effettuabile da due ore a 40 minuti prima della partenza in base al Paese di decollo. Una richiesta in tal caso soggetta alla disponibilità di posti e di pasti e approvata in base all’ordine di arrivo.

Sempre in queste ore, la compagnia tricolore ha inaugurato all’Aeroporto Fontanarossa di Catania la nuova Vip lounge “Piazza Vincenzo Bellini”, dedicata ai passeggeri di Business Class, ai possessori di tessere Executive/Premium del programma Volaree ai clienti Elite Plus Skyteam in partenza con volo Ita o di compagnie dell’alleanza. Accesso consentito anche ai possessori della Vip Card Sac. La nuova sala è aperta dalle 5 del mattino fino alle 21, tutti i giorni, con servizio bar e buffet self service.

Ciliegina sulla torta pre natalizia, poi, l’inaugurazione oggi a Roma Fiumicino della Lounge Fantasia di Ita, riservata ai minori non accompagnati e situata nell’area check-in del Terminal 1. Progettata dall’agenzia FutureBrand, ha una dimensione di 120 mq con al centro una grande mongolfiera, circondata da nicchie a forma di oblò e salottini ispirati al design aeronautico. Per accedervi è necessario prenotare il servizio al numero 800936090.

Sempre i bambini non accompagnati ospiti della sala, la compagnia ha ideato un Libretto di Volo, che una volta a bordo potranno consegnare al comandante che annoterà tutte le informazioni tecniche del volo e apporrà la propria firma. Il bambino potrà conservare il proprio libretto e utilizzarlo ogni volta che viaggerà con Ita. Al termine del decimo volo, i piccoli viaggiatori potranno ottenere il certificato di Junior Pilot scansionando il Qr Code riportato nel Libretto.

La lounge, la quinta in Italia per Ita, è aperta tutti i giorni dalle 5.30 alle 22.