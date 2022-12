Itabus lancia 44 servizi transfer per la neve

Operazione Itabus per la stagione sciistica: l’azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, con 100 bus attualmente in flotta e un network su tutto il territorio nazionale, arricchisce il proprio pacchetto di offerte in vista dell’inverno servendo più di 30 località sciistiche del Trentino, grazie alla partnership con FlySki Shuttle.

Sarà possibile acquistare viaggi in connessione fra Itabus e FlySki, collegando così nei weekend (sabato-domenica) città come Napoli o Roma a mete quali Madonna di Campiglio, Pinzolo, Canazei (solo per citarne alcune). I viaggiatori potranno anche acquistare, sempre dal sito Itabus, il solo transfer da scali quali Verona, Milano, Bergamo Orio Al Serio (per fare alcuni esempi) verso le destinazioni sciistiche.

Saranno disponibili 44 viaggi al giorno che consentiranno ai turisti di raggiungere le località preferite per la stagione, connettendole a importanti scali infrastrutturali come aeroporti e stazioni Alta Velocità facilmente raggiungibili tramite i servizi Itabus.

Ci saranno 24 servizi giornalieri (12 di andata e 12 di ritorno) che collegheranno Milano Malpensa, la stazione di Milano Centrale, Milano Linate, Bergamo Orio Al Serio, l’aeroporto di Verona e Trento alle località della Val di Fassa, della Val di Fiemme, a San Martino di Castrozza, alla Val di Sole, a Madonna di Campiglio e la Val Rendena e alla Valle dell’Adige. Altri 4 collegamenti (2 di andata e 2 di ritorno) saranno attivi fra Bolzano e la Val di Fassa, altrettanti opereranno fra Orio Al Serio, Linate, Milano Centrale e Malpensa e la Val di Sole e la Val Rendena. Infine, attivi 12 servizi fra Treviso, l’aeroporto Venezia Marco Polo e la stazione ferroviaria di Venezia Mestre e la Val di Fassa, la Val di Fiemme e San Martino di Castrozza. La sinergia fra Itabus e FlySki Shuttle è volta a favorire il turismo ed a facilitare gli spostamenti, mettendo a disposizione numerosi servizi in tutte le fasce della giornata.

Un’altra novità di rilievo di Itabus è l’introduzione dei servizi dedicati al partner BusForFun (acquistabili esclusivamente sulla piattaforma www.busforfun.com) grazie ai quali i passeggeri potranno acquistare con un’unica transazione sia il viaggio in pullman che lo skipass. I servizi saranno attivi sulle tratte Roma – Ovindoli e Milano – Pila.

«Il nostro obiettivo è quello di offrire servizi capillari su tutto il territorio – ha sottolineato Ivan Martinez, direttore commerciale di Itabus – Queste nuove partnership, dedicate alla stagione invernale, ci aiutano a espandere il nostro network, connettendo alcune tra le principali città italiane a località sciistiche molto richieste. Il nostro sito continua ad arricchirsi di soluzioni intermodali, dando modo ai viaggiatori di trovare più servizi su un’unica piattaforma, riducendo tempo di navigazione e prenotazioni».