Italia-Kazakistan più vicini: già 30mila pax sul volo diretto Neos

Operazione Kazakistan riuscita per Neos. La compagnia aerea di Alpitour World traccia un primo bilancio del volo diretto Malpensa-Almaty, lanciato a giugno scorso e operato da un Boeing 787-9 Dreamliner da 355 posti due volte a settimana (venerdì e domenica da Milano e sabato e lunedì dall’aeroporto kazako.

«Sono 30mila i passeggeri trasportati finora e contiamo di superare i 50mila totali entro fine ottobre», fa sapere Carlo Stradiotti, amministratore delegato di Neos, che aggiunge: «Ci aspettiamo un’ulteriore accelerazione nei prossimi mesi grazie alle importanti relazioni scaturite dal flusso di viaggiatori tra i due Paesi: il Kazakistan rappresenta uno dei più antichi snodi commerciali sulla Via della Seta, ricco di materie prime e scelto da molte aziende italiane per avviare lì il proprio business, mentre la popolazione dell’Asia centrale manifesta un grande interesse per l’Italia e per tutti i prodotti made in Italy. La sua posizione geografica – prosegue – è senza dubbio strategica e contiamo di implementare ulteriori accordi con la compagnia aerea di bandiera locale per realizzare voli in connessione sia verso l’Oriente, sia di incoming, verso il nostro Paese».

Neos fa il punto sulla rotta a conclusione di due importanti appuntamenti: la 21ª edizione della Fiera Internazionale del Turismo Kitf 2023, appena conclusasi proprio ad Almaty, e il forum “Kazakistan – Il Paese delle grandi opportunità”, andato in scena a Milano.

La tratta, inizialmente istituita per il trasporto di merci e per assecondare la forte domanda di viaggi verso Italia da parte dei turisti kazaki, si è poi sviluppata con voli in coincidenza da Milano per l’Europa stessa o mete lungo raggio come Repubblica Dominicana, New York e L’Avana.

«Collegare due Paesi con un volo diretto è un passo fondamentale per incrementare affari, scambi culturali e turismo, che rappresenta una straordinaria risorsa per la crescita dell’occupazione e della nostra economia. I numeri, ma soprattutto la soddisfazione dei passeggeri, confermano che la scommessa fatta da Neos sul Kazakistan è stata vinta. I nostri Paesi sono meglio collegati e quindi più vicini. Siamo pronti a collaborare per far crescere ancora il progetto», commenta Marco Alberti, Ambasciatore d’Italia in Kazakistan.

Gli fa eco Martino Castellani, direttore Ufficio Ice di Almaty: «Molti turisti e studenti, ma anche imprenditori kazaki, raggiungono adesso Milano e l’Italia con maggiore facilità e minore tempo. Molti uomini d’affari italiani arrivano regolarmente in Kazakistan con il volo da Milano. Sono oramai almeno tre le edizioni de La Moda Italiana ad Almaty, evento principale per le aziende italiane del settore in Kazakistan. Inoltre, grazie a Kitf 2023, alla quale ha partecipato anche l’Enit con un padiglione molto visitato, auspichiamo un’ulteriore crescita delle richieste per l’Italia, facilitata dal collegamento creato da Neos».