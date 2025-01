Italian Hospitality Collection affida le vendite leisure a Castellani

New entry in casa Italian Hospitality Collection. Si tratta di Valentina Castellani che assume il ruolo di direttore vendite leisure.

La manager vanta un percorso di spessore nel campo dell’ospitalità. Dopo oltre 20 anni in AccorHotels, dove è stata anche director of sales leisure Southern Europe, è approdata in Fattore Italia come head of sales. Ha coordinato tra l’altro anche vendite e marketing per il lancio del Veridia Resort in Sardegna, struttura del Gruppo Radisson.

Castellani ha ora il compito di definire e implementare strategie di vendita mirate a consolidare la posizione del Gruppo Ihc nel segmento leisure. La sua missione include la gestione delle relazioni con i partner strategici, il monitoraggio delle performance e l’ottimizzazione dei risultati, con l’obiettivo di promuovere le strutture come destinazioni di eccellenza per soggiorni esclusivi in Italia.

«La sua solida esperienza e il suo approccio strategico nella gestione delle vendite, uniti alla capacità di sviluppare relazioni durature con i partner, rappresentano un valore aggiunto fondamentale. Siamo certi che il suo arrivo porterà nuove opportunità per rafforzare la nostra presenza nel mercato leisure e per sviluppare ulteriori sinergie a livello nazionale e internazionale», ha dichiarato Ksenia Muzykantova, direttore sales & marketing di Italian Hospitality Collection.