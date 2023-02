Itb Berlin 2023, biglietti scontati per il trade

Un accesso scontato per gli operatori per accedere all’edizione 2023 di Itb Berlino, di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è mediapartner. Per entrare al Salone Internazionale che si svolgerà nella capitale tedesca dal 7 al 9 marzo, gli operatori italiani possono richiedere presso gli uffici di Milano della Delegazione Fiera di Berlino (tel. 02-33402131, mail [email protected]) il Codice Sconto specifico per l’acquisto delle tessere d’ingresso riservate ai Trade Visitor, sia permanenti che giornaliere.

Le tessere d’ingresso, sia permanenti che giornaliere, sono acquistabili solo online (no vendita in loco).

VANTAGGI CODICE SCONTO: il Ticket Permanente (valido per tutti i giorni di fiera) costa 58 euro anziché 75 euro e il Ticket Giornaliero (valido per un giorno) 41 euro anziché 49 euro.

L’ultima edizione di Itb ha visto la presenza di 180 Paesi in rappresentanza di 5 continenti, con la partecipazione di 109mila operatori professionali, 1.000 buyer qualificati, 160mila visitatori totali, 10mila espositori su una superficie di 16mila metri quadrati. Il turnover della fiera è stato di 7 miliardi di euro.

UTILI INFORMAZIONI PER LA VISITA: ITB Convention / ITBxplore & Networking / Exhibitor List / ITB Buyers Circle / Travel Service

Partners & Sponsors / Meeting Tables / ITB for Newbies / Newsletter

Il ticket di ingresso ad Itb Berlin danno l’accesso anche a ITBxplore, una piattaforma innovativa per consultare l’elenco espositori, programmare la partecipazione alle sessioni della convention e fissare appuntamenti in loco con buyer e seller.