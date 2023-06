Itb Berlin 2024 apre le le iscrizioni per gli espositori sul nuovo portale

A partire da ieri, 22 giugno, gli espositori internazionali possono registrarsi e scegliere il loro stand per Itb Berlin 2024; una delle più importanti fiere globali del travel che si terrà dal 5 al 7 marzo al Berlin Exhibition Grounds.

La novità, in questo caso, è il lancio di un nuovo portale espositori che permette di prenotare online tutti gli stand e registrare anche i co-espositori, i servizi e gli accessi. Le tariffe early bird per gli espositori si applicano fino al prossimo 1 agosto 2023.

«Dopo il successo di Itb Berlin di quest’anno, siamo lieti di dare già oggi agli espositori l’opportunità di registrarsi per il 2024. I dialoghi con i nostri clienti hanno dato chiari segnali che possiamo aspettarci una forte domanda per il prossimo anno. È per questo che consigliamo di registrarsi molto presto, in modo che si possa approfittare delle tariffe early bird e assicurarsi dei posti migliori», ha ricordato Deborah Rothe, direttore espositivo di Itb Berlin.

Dopo la registrazione dello stand sul nuovo portale, l’espositore riceverà un messaggio di conferma con ulteriori dettagli per completare la sua offerta e i servizi collegati. A partire dal 1º settembre 2023 il team Itb progetterà il layout delle sale e poco dopo invierà suggerimenti e definizioni per l’assegnazione delle sale. Subito dopo gli espositori potranno accettare il posizionamento dello stand o richiedere una modifica.

Tutte le informazioni sui prezzi, le tariffe early bird e ulteriori dettagli sono disponibili a questo link.

Nonostante le sue dimensioni e la vasta gamma di prodotti e servizi portati in fiera da più di 180 Paesi, il layout delle sale presso Itb Berlin è strutturato in maniera chiara e intuitiva. Oltre alla struttura geografica per destinazione, esistono anche divisioni per segmento di mercato – Itb Berlin Segments – come Viaggi d’affari, Mice, Tecnologia di viaggio e Tours & Attività, Turismo culturale, Lgbtq+, Giovani & Viaggi d’avventura, Turismo responsabile, Turismo medico e Viaggi di lusso.

A Itb Berlin 2023 hanno partecipato circa 5.500 espositori provenienti da 161 Paesi e oltre 90.000 visitatori professionali.