Itb India torna in presenza a Mumbai ad aprile

Dopo due anni di forzata modalità online a causa della pandemia, quest’anno torna in presenza in Itb India. La principale fiera di viaggi per i mercati dell’India e dell’Asia meridionale – di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è media partner – accoglierà i visitatori nazionali e internazionali al Jio World Convention Center di Mumbai dal 26 al 28 aprile 2023.

La manifestazione B2B si svolgerà in contemporanea agli eventi Mice Show India e Travel Tech India, anch’esse manifestazioni molto rilevanti per il settore, offrendo opportunità di business sinergiche.

L’edizione 2023 è frutto di una rinnovata partnership tra Messe Berlin, uno dei primi dieci organizzatori di fiere ed eventi a livello mondiale, e la Camera di commercio indo-tedesca (Igcc). La partnership strategica fa leva sulla estesa rete internazionale del marchio Itb di Messe Berlin e sugli oltre 60 anni di esperienza e sulle vaste connessioni di Igcc nel mercato indiano.

«Portare il marchio Itb sul mercato indiano – ha sottolineato David Ruetz, senior vice president Messe Berlin GmbH – significa assicurare all’Asia una delle principali fiere di viaggi, tenendo conto che l’industria turistica in India è una delle più importanti e in più rapida crescita al mondo. Non vediamo l’ora di collegare la comunità dei viaggi internazionali al mercato indiano con la rinnovata versione in presenza».

Dal canto suo, Stefan Halusa, direttore generale della Camera di Commercio indo-tedesco, ha aggiunto: «Itb è un rinomato marchio internazionale che definisce da tempo le tendenze dell’industria dei viaggi globale. Siamo orgogliosi di supportare Messe Berlin nell’organizzazione di Itb India, che riunirà l’industria dei viaggi internazionali e nazionali per aprire la strada alla rivitalizzazione dei viaggi regionali in India e nell’Asia meridionale».

La fiera riunisce i principali leader del settore dei viaggi ed espositori internazionali dei settori Mice, Corporate, Leisure e Travel Technology della regione indiana e asiatica in generale, riunendo nel contempo oltre 500 buyer internazionali tra i più qualificati.

Gli espositori provenienti dalle principali città dell’India e dell’Asia meridionale avranno a disposizione appuntamenti pre-programmati e opportunità esclusive di business matching.