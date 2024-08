Ixpira Messina, agosto oltre il +30%. Malta destinazione top

Grande successo e tanta partecipazione di pubblico in Sicilia per l’Indiegeno Fest, l’evento itinerante che da 10 anni celebra la cultura e la musica mediterranea in alcune delle più belle località del Sud Italia che quest’anno ha visto la partecipazione di Ixpira con la sua sede siciliana di Messina diretta da Mimmo Crinò, anche socio del wholesaler, e di VisitMalta.

«La manifestazione è stata l’occasione perfetta per abbinare bella musica a belle località ancora poco conosciute della Sicilia, come Capo Peloro a Messina dove si è svolto lo spettacolo di Loredana Bertè. A fare da pubblico in questa tappa anche tanti agenti siciliani omaggiati da noi e da Visit Malta dei biglietti per l’evento come premio per le vendite di viaggi verso il bellissimo arcipelago maltese», sottolinea Mimmo Crinò.

Oltre alle buone performance di vendita in generale ottenute questo anno sulla destinazione Malta, un più 36% nelle prenotazioni, supportate dalla stretta collaborazione con l’Ente del Turismo dell’isola, l’ufficio di Messina sta raggiungendo risultati di incremento vendite a due cifre rispetto allo scorso anno.

«Grazie alla presenza assidua sul territorio da parte dei nostri sales e alla attività di promozione commerciale, non ultima quella insieme a Visit Malta appena conclusa – sottolinea Crinò – e la maniacale dedizione dell’ufficio che trasforma ogni pratica realizzata su web in una pratica tailor made con una attenzione ai particolari degna di un tour operator di nicchia, garantiamo ai nostri clienti un’ottima customer satifaction ben al di sopra degli standard normali delle piattaforme di prenotazione online».

I dati delle vendite registrati fin ora per la sede messinese confermano le parole del manager: giugno +27%, luglio +30% e un agosto che prepara a superare anche il +30% del 2023.

«Tecnologia di facile fruizione e consulenza tecnica dei nostri esperti agenti di viaggi è la strategia migliore per ottenere risultati di successo rispetto alla più facile politica di abbassamento dei prezzi fino al minimo margine di guadagno per ottenere qualche prenotazione in più rispetto ai concorrenti, perciò continueremo su questa strada per le tre regioni da noi seguite direttamente con Ixpira, cioè Sicilia, Calabria e Puglia».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Ixpira