Ixpira on the road, 28 tappe per incontrare le adv italiane

Partita il 9 aprile l’edizione di “Ixpira on the road 2024”, una serie di incontri tra la Ota, che opera nella distribuzione innovativa tramite piattaforma di prodotti e servizi turistici, e le agenzie di viaggi clienti in Italia. Al tour partecipano l’ente del Turismo di Malta, per la prima volta the Seychelles Islands e Webins, prodotti assicurativi per il turismo.

Gli incontri si svolgeranno da aprile a ottobre in 28 tappe partendo dal Veneto e continuando con Piemonte, Calabria, Puglia, Toscana, Liguria, Umbria per proseguire infine con Sicilia, Campania e Lazio. Particolare attenzione sarà dedicata alle esigenze specifiche delle agenzie di viaggi, al fine di sviluppare soluzioni personalizzate che rispondano efficacemente alle loro necessità e aspettative.

Ixpira, infatti, oltre ad offrire alle adv una piattaforma di prenotazione avanzata, si focalizza nel supportare le agenzie nel lavoro quotidiano grazie alla sua lunga presenza ed esperienza nel settore.

«In ogni tappa dell’edizione attuale di “Ixpira on the road” – sottolinea Marco Paghera, managing director dell’azienda – Avremo l’opportunità di presentare il nostro progetto a coloro che non hanno ancora familiarità con la nostra azienda e daremo maggiori informazioni a chi ha già lavora con la nostra piattaforma. Perciò, invitiamo caldamente tutti a partecipare e scoprire il nostro innovativo sistema di servizi e tecnologie dedicato alla vendita completa della gamma di servizi turistici».

La piattaforma Ixpira offre una vasta gamma di servizi, tra cui prenotazioni alberghiere, trasferimenti, escursioni, assicurazioni, tour con partenze garantite, l’autonoleggio con Avis e biglietti aerei, supportati da personale altamente specializzato anche nella gestione di gruppi business e leisure. Ogni servizio è modellabile per rispondere prontamente alle esigenze delle agenzie di viaggi e alle richieste del mercato.