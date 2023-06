Jesolo, il Vanilla Club inaugura la sua estate digital

Oltre 3.000 ospiti sabato sera per l’inaugurazione della stagione estiva del Vanilla Club di Jesolo, in Veneto. Punto di riferimento della night life, il locale è tornato ad essere protagonista con il grande party “We are all Made of Stars“. Quest’anno, il Vanilla Club ha integrato la sua app, strumento sviluppato lo scorso anno per tracciare e bannare i comportamenti inappropriati, con nuove funzioni: pagamento delle consumazioni, notifiche push per sconti e agevolazioni anche sull’adiacente parco acquatico Caribe Bay. Il sistema è stato progettato con un’attenzione particolare alla privacy e al rispetto delle normative vigenti in materia di protezione dei dati personali.

«Non siamo sorpresi del successo della serata e ci auguriamo che sia di buon auspicio per tutta la stagione – sottolinea Luciano Pareschi, fondatore del Vanilla Club – il trend iniziato lo scorso anno sta continuando: la voglia di divertimento sicuro caratterizza anche l’estate 2023. I nostri sforzi concentrati sull’app sono stati premiati. Del resto i titolari delle discoteche hanno l’obbligo di garantire l’ordine e la sicurezza negli ambienti che gestiscono. L’ingresso è gratuito e sarà consentito solo attraverso la registrazione, oggi l’app conta più di 50.000 download».

Oltre alla spaziosa pista da ballo, gli ospiti hanno potuto godere del giardino tropicale tematizzato come l’adiacente Caribe Bay, pluripremiato parco a tema realizzato in perfetto stile caraibico. Alla consolle il noto dj Stefano Mattara. La stagione proseguirà fino ai primi di settembre: in programma tante serate speciali, come la Ladies Night, che prevede particolari agevolazioni per il pubblico femminile, e Icons of 90s – Top of The Pops, in programma tutti i venerdì, in cui si potrà ballare fino a tarda notte sulle note delle canzoni che hanno fatto la storia della musica degli anni 90.