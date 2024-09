Jet2 debutta al Costa d’Amalfi con voli e pacchetti vacanze

Jet2.com e la sua Jet2holidays hanno lanciato voli e pacchetti vacanze per l’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi raggiungendo quota nove aeroporti italiani.

A partire dal 26 maggio e fino al 29 settembre 2025, i i clienti che viaggiano dagli aeroporti di Birmingham e Manchester con Jet2.com e Jet2holidays potranno dunque raggiungere il Salerno-Costa d’Amalfi con i nuovi voli che offriranno, inoltre, ai cittadini italiani un comodo collegamento alle due città inglesi e alle aree circostanti.

Jet2holidays ha messo in vendita anche una serie di nuovi hotel situati in Costiera Amalfitana, con la possibilità di prenotare in località come Amalfi, Positano, Ravello e Vietri sul Mare.

Steve Heapy, ceo di Jet2.com and Jet2holidays, ha dichiarato: «Il lancio dell’aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi per l’estate del 2025 è un’ulteriore dimostrazione del nostro continuo impegno a investire in Italia. Oltre a offrire ai clienti e agli agenti di viaggi una maggiore scelta per le vacanze in questa destinazione iconica, abbiamo ampliato a nove il numero degli aeroporti italiani in vendita. Siamo lieti di annunciare la possibilità di prenotare fin da ora una selezione di hotel in tutta la Costiera Amalfitana e la regione circostante».