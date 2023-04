Journeys amplia il team con Moyes e Pilardi

Journeys Global espande il team con le nomine di Craig Moyes a direttore dello sviluppo aziendale e Nicoletta Pilardi come account director.

Craig è noto nel settore degli eventi globali, avendo ricoperto ruoli precedenti in Informa Plc e Montgomery Group, così come Reed Travel Exhibitions (Rte), ora conosciuto come Rx. Nei suoi 10 anni in Rte, ha prima guidato gli eventi in sei continenti, per poi dirigere il settore dei viaggi leisure di World Travel Market (Wtm) Londra, Arabian Travel Market (Atm), Wtm Latin America San Paolo, Wtm Africa Cape Città, tra gli altri.

Nicoletta ha anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, avendo lavorato nel mercato del lusso di realtà come The Dorchester e The Ritz-Carlton Hotel Company, oltre all’apertura di nuove proprietà come il primo Bvlgari Hotels & Resorts a Milano e St Regis Roma.

Le due new entry portano a 6 il numero totale del team Journeys. Si aggiungono ad Alejandro (Alex) Roca Rivera, Alessia Juarez, Ben Weetman e al founder & ceo fondatore Micaela Giacobbe.

«Sono entusiasta di dare il benvenuto a Craig e Nicoletta nel team – ha dichiarato Giacobbe – Entrambi sono professionisti esperti di vendita che hanno molta voglia di lavorare in un’azienda specializzata nella creazione di eventi su misura in tutto il mondo. Entrambi guideranno le vendite di spazi per eventi e le opportunità di sponsorizzazione in generale, inclusi eventi business-to-business, cerimonie di premiazione e conferenze».