Kel 12 dribbla i rincari: “Bene il booking di Natale”

Positivo il booking per le partenze di Natale, Capodanno ed Epifania per Kel 12. Rispetto al 2019 – anno di riferimento del mercato pre pandemia – i passeggeri sono aumentati del 4,2%, il fatturato del 23%. Clienti e volumi non hanno risentito dei rincari e hanno privilegiato, in termini di destinazioni, Argentina, India e Tanzania.

Anche le prenotazioni per il trimestre gennaio-marzo 2023 sono incoraggianti; le mete che più attraggono sono: Egitto, dove l’operatore ha investito in un’altra dahabeya sul Nilo affiancando a Eyaru la Nebyt; segue l’Arabia Saudita, dove Kel 12 sta organizzando, per il prossimo marzo, il concerto-evento nel deserto in occasione dei viaggi Rendez-Vous; e infine si evidenzia una crescita importante per la Giordania e l’Algeria.

«Esprimiamo grande soddisfazione per l’andamento dei viaggi che includono Natale, Capodanno ed Epifania e stiamo facendo previsioni positive per l’inverno – commenta Gianluca Rubino, amministratore delegato Kel 12 – I dati sono nettamente in crescita rispetto al 2019, in particolare verso Egitto e Giordania. La nostra tipologia dei viaggi con gli esperti è un unicum sul mercato, una sorta di esclusiva che ci distingue e ci rende riconoscibili e apprezzati».