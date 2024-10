Kel 12, il fatturato sfonda quota 30 milioni

Roma aspetta Halloween: un mese da paura a Cinecittà World Zombie, fantasmi, zucche, attrazioni. E ancora eventi a tema, parate di carri e persino un funerale dal vivo: il tuo. Sarà davvero un ottobre da paura quello che si potrà... The post Roma aspetta Halloween: un mese da paura a Cinecittà World first appeared on ViaggiOff.

A New York it’s time for Culture: 70 esperienze da non perdere L’arte e la cultura hanno mille sfaccettature nella Grande Mela e ora arriva un periodo lungo quasi un mese per esplorarle in modo speciale. Torna il programma “It’s Time for... The post A New York it’s time for Culture: 70 esperienze da non perdere first appeared on ViaggiOff.

Musica (e non solo) nel deserto: al via “Seven Wonders” a Ras Al Khaimah L’emirato di Ras Al Khaimah lancia una nuova serie di eventi esperienziali ambientati nei suoi paesaggi naturali. Il dj internazionale Armin van Buuren darà il via a Seven Wonders il... The post Musica (e non solo) nel deserto: al via “Seven Wonders” a Ras Al Khaimah first appeared on ViaggiOff.