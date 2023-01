Kel 12: «Mercato in forte ripresa, anche in agenzia»

Kel 12 si appresta a tagliare il traguardo del 45° anno di attività consolidando l’integrazione con I Viaggi di Maurizio Levi, investendo in joint venture locali e in sostenibilità a tutto tondo.

«Siamo la prima B Corp del settore travel in Italia – afferma il presidente Massimo Grossi – con una certificazione rilasciata da un ente statunitense che implica un processo lungo e laborioso, messo in atto più di un anno fa, e che investe non solo il fronte green ma tutti gli ambiti dell’azienda per esempio nei confronti di clienti, fornitori, personale. Ora lo sforzo è quello di farlo tutti i giorni, e capire quanto sarà premiante questo investimento nell’essere sostenibili, siamo convinti che tra qualche anno sarà un elemento fondamentale».

La ripresa, spiega Grossi, «è stata superiore alle attese, con una chiusura di esercizio con ricavi paragonabili al pre-pandemia. Il bilancio concluso il 30 settembre 2022 ha visto i numeri tornare alla normalità dopo il biennio pandemico. Il volume d’affari si è chiuso a 12,976 milioni di euro contro i 13,716 milioni di euro del 2019, con un incremento sia a livello di margini sia di risultato finale. Le previsioni per il 2023, il cui esercizio è iniziato il 1° ottobre 2022, sono di raggiungere i 22 milioni di euro di volume d’affari, mentre l’obiettivo a tre anni è di realizzare 25 milioni di euro, quindi di raddoppiare i volumi realizzati nell’esercizio 2021-2022. Solo per dare un dato, nel periodo di Capodanno sono stati confermati 51 viaggi di gruppo con esperti». Sui risultati hanno inciso anche le ottimizzazioni ed economie di scala dell’integrazione con I Viaggi di Maurizio Levi.

STRATEGIE FUTURE. «Per il prossimo futuro le strategie di prodotto viaggiano su tre binari. Innanzitutto vogliamo rafforzare le linee di prodotto: I Viaggi con Esperti, le Spedizioni e I Viaggi su Misura di Kel 12. Concentrandoci a distinguere ancora di più i due brand, Kel 12 che propone prodotti di nicchia e culturali abbinati a un’elevata qualità dei servizi e I Viaggi di Maurizio Levi che racchiude invece le proposte no frill, per raggiungere destinazioni insolite, fuori dai sentieri battuti» commenta l’ad Gianluca Rubino.

«E poi puntiamo a migliorare ulteriormente il servizio e l’esperienza offerti anche grazie all’integrazione verticale specie in determinate destinazioni – continua – Il nostro cliente è esigente anche perché i prezzi che applichiamo sono importanti, in certi Paesi abbiamo dovuto intervenire anche investendo nel servizio a monte con joint venture con partner locali. Abbiamo iniziato primo in Egitto a dicembre 2019 dove raddoppiamo con una seconda imbarcazione. Stiamo cercando nuove partnership anche in Algeria, meta storica per noi dove tra inverno e primavera manderemo 300 clienti con partenze garantite anche a Pasqua. Qui costruiremo una società con un’azienda statale per investire nel deserto, e proseguiremo in Arabia Saudita, dove l’anno scorso abbiamo mandato venti gruppi e ne attendiamo altrettanti nel 2023. L’Arabia Saudita è la destinazione a cui tutti gli operatori stanno guardando, ma presenta il problema dei prezzi, la nostra quota base viaggia tra i 6 e i 7mila euro, perché hanno un mercato interno importante a differenza di altre destinazioni come l’Egitto. Investimenti previsti anche in India e in Namibia, Paese quest’ultimo in cui abbiamo aperto un corso di italiano per guide locali».

Il prossimo futuro vedrà il Gruppo anche consolidare il rapporto e l’engagement con i viaggiatori, grazie agli incontri periodici con gli esperti, al programma di loyalty creato con Europ Assistance, Travel KLab. E per l’estate sarà pronta un’app Kel 12 che sarà di servizio anche durante il viaggio.

«Lavoriamo con 3-400 adv in maniera forte, con alcune abbiamo accordi di co-partnership anche nella costruzione di eventi. Attualmente le agenzie partner sono 70 e l’obiettivo per il 2023 è di raddoppiarle. Vediamo un ritorno in agenzia anche per quanto riguarda i viaggi importanti. La formazione sul prodotto è la nostra grande chance nei riguardi delle adv grazie ai nostri pm, certe destinazioni hanno bisogno di alti livelli di competenza», conclude l’ad.