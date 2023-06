Klm, debutta la World Business all’insegna di comfort e privacy

Porta scorrevole per una maggiore privacy, poltrone e accessori all’insegna del comfort: così Klm rivoluziona il suo lungo raggio con le nuove poltrone in World Business Class. che hanno debuttato ufficialmente sul primo Boeing B777. Dopo l’annuncio della scorsa estate – e in seguito al lancio delle nuove poltrone di Business anche del partner Air France – ora Klm ha inaugurato il primo retrofit di Business a bordo dei suoi aerei.

L’intera flotta di Boeing 777-300 e 200 di Klm, infatti, sarà via via dotata delle nuove poltrone, oltre all’installazione della più recente cabina Premium Comfort. Il rinnovamento totale sarà completato nel corso del prossimo anno.

Le nuove poltrone sono più ampie e dotate di una porta scorrevole che garantisce maggiore comfort e privacy. Grazie a varie innovazioni, le poltrone e i loro accessori sono più leggeri del 10-15% rispetto alle altre poltrone di classe business di questo segmento di mercato, contribuendo così agli obiettivi di sostenibilità di Klm.

La World Business Class, inoltre, prevede l’accesso diretto al corridoio per tutti i passeggeri; più opzioni di regolazione personale e funzionalità di facile utilizzo, tra cui un supporto regolabile per la parte inferiore della schiena e un’impostazione relax con una sottile funzione di massaggio alla schiena; il sedile poi può essere completamente reclinato per formare un comodo letto lungo 198 cm e le prese di ricarica sono multiple, facilmente accessibili e ben visibili, e i passeggeri hanno a disposizione anche un’opzione di ricarica wireless.

I passeggeri possono riporre i propri effetti personali in un vano con serratura, dotato anche di uno specchio incorporato e il sedile è dotato di un portabottiglie incassato, in modo che i passeggeri possano lasciare in sicurezza una bottiglia d’acqua sul tavolo, anche durante le turbolenze. Gli altri servizi di World Business Class, come la ristorazione e SkyPriority, rimangono invariati.

«Sulla base di un’ampia ricerca sui clienti e sui concorrenti, abbiamo migliorato le nostre poltrone di World Business Class per garantire ai clienti maggiore privacy e comfort durante il volo. I nuovi sedili sono migliori in termini di design, tecnologia e sostenibilità. Klm soddisfa un’ampia gamma di desideri dei suoi passeggeri con le nuove poltrone in World Business Class, Premium Comfort, Economy Comfort e Economy Class. Siamo lieti di offrire questi nuovi prodotti e i relativi servizi ai nostri clienti in tutto il mondo», ha sottolineato Boet Kreiken, vicepresidente esecutivo di Klm Customer Experience.

Per la sua nuova World Business Class, KLM ha scelto di installare le poltrone Jamco Venture in una configurazione 1-2-1, dando a tutti i passeggeri accesso diretto al corridoio. Queste poltrone Jamco Venture sono state precedentemente installate nella World Business Class a bordo della flotta di Boeing 787 di Klm.