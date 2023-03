La compagnia cilena JetSmart verso l’acquisizione di Ultra Air

La compagnia aerea cilena JetSmart ha firmato un memorandum of understanding con i vertici del vettore colombiano Ultra Air per l’acquisizione del 100% di quest’ultimo.

A solo un anno dall’avvio delle operazioni, quindi, Ultra Air passerà nelle mani della compagnia cilena controllata da Indigo Partners, il fondo che possiede anche quote di maggioranza del vettore Usa Frontier Airlines e quoti di minoranza di Volaris in Messico e Wizz Air in Europa.

Dopo la firma del pre-accordo, inizia la fase di due diligence che potrebbe concludersi entro 30 giorni.

Ultra Air possiede 6 aeromobili A320 e opera all’interno del network domestico colombiano. JetSmart – fondata nel 2016 – è tra le compagnie low cost che stanno crescendo più velocemente all’interno del fervente mercato aereo latinoamericano. Ha una flotta di 22 aeromobili della famiglia A320; oltre 70 aerei ordinati sempre ad Airbus, e conta con due sussidiarie: Jetsmart Argentina e Perù. La compagnia aerea vola in Cile, Argentina, Brasile, Perù e Colombia.